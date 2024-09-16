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İLKER YAĞCIOĞLU

İLKER YAĞCIOĞLU

Tarihi 16 Eylül 2024

Derbi maçta Dzeko oynamalı

ÖNÜMÜZDEKİ, hafta oynanacak büyük derbi öncesi, Kasımaşa maçını gol yemeden 3 puanla tamamlamak başarılı bir işti.
Oyunun ilk bölümünde maça hükmeden, kalesinde rakibe gol pozisyonu vermeyen bir oyun izledik. Maximin'in kişisel becerisiyle bulduğu gol sonrası ve yaptırdığı penaltı skor 2-0'a gelince Fenerbahçe'yi rahatlattı.
Mourinho'nun öğrencileri, farkı hiç açmadan maçı bitirmeye oynadı. İsmail-Fred ikilisini beğendim. Maximin ve Tadic de üzerine düşeni fazlasıyla yaptı.
Defansın göbeğindeki Çağlar ve Becao da, Kasımpaşa'nın son derece etkili hücum oyuncularına karşı iyiydi. En-Nesyri mevcut gösterdiği performans ile Edin Dzeko'yu kesmekten uzak. Faslı futbolcunun fiziksel görüntüsü iyi değil gibi.
Bu yüzden de yedek başlaması daha doğru olur.
Çünkü gelecek hafta Kadıköy'de Galatasaray maçı var. İkinci yarı Sarı-Lacivertliler oyun adına iyi değildi. Zaten Portekizli hoca da maçın ardından son bölümü sevmediğini dile getirdi.
Bizim fazla bir şey söylememize gerek yok. Sonuçta derbi haftasına geldik. İki takımın asıl gücünü gelecek hafta göreceğiz.

"En-Nesyri güncel performans ile Dzeko'yu kesmekten uzak. Faslı yıldız forvetin fiziksel görüntüsü iyi değil gibi."

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