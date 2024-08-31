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İLKER YAĞCIOĞLU

İLKER YAĞCIOĞLU

Tarihi 31 Ağustos 2024

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İrfan daha çok oynamalı

KADIKÖY'de dün geceki maç ilk devre bitmediyse Fenerbahçeli oyuncuların son vuruşlardaki şanssızlığı ve kaleci Ertuğrul'un iyi oynaması sayesinde oldu. Tamamen Alanya yarı sahasında oynanan bir maç izledik. Fenerbahçe ön alanda son derece doğru bir baskı yaparak Alanyasporlu oyuncuları hataya zorladı. Kaptıkları toplarla da birçok gol pozisyonu yakaladı. Alanyalı oyuncuların anlaşılmayacak şekilde, ısrarla, hata üstüne hata yapmalarına rağmen geriden oyun kurmaya devam etmeleri de anlaşılacak gibi değildi. Fenerbahçe'de Dzeko, ilk devre kaçırdıklarıyla tepki toplarken, maçı 1 gol ve 1 asistle tamamlayarak forvet olarak yapması gerekeni yaptı. 2. yarıda Tadic'in ikinci golüne kadar Alanya'nın daha etkili olduğu ve daha çok öne çıktığını gördük. Fakat Livakovic'in asistinde gelen golle rahatlayan ev sahibi biraz daha tempoyu artırıp Dzeko'nun golüyle de fişi çeki.
Mourinho'nun oyuncu tercihlerine tabii ki saygımız var ama İrfan Can Kahveci kesinlikle daha fazla dakikayı hatta 11'i hak ediyor. İrfan'ın olmadığı maçlarda Tadic sağda oynadığından dolayı o da soldaki performansından uzak kalıyor.
Bu yüzden İrfan'ın sağda, Tadic ya da Maximin'in solda oynadığı bir Fenerbahçe'nin daha üretken olabileceğini düşünüyorum.

"İlk yarıda son vuruşlardaki beceriksizlik olmasa maç kopabilirdi.
Ayrıca İrfan Can Kahveci daha fazla dakikayı hak ediyor."

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