İLKER YAĞCIOĞLU

ÇEYREK finalde Hollanda'ya karşı maça biraz tutuk başladık.

15 dakikayı atlattıktan sonra millilerimiz maçta dengeyi sağladı ve yavaş yavaş Hollanda kalesine gitmeye başladık.

Turnuvada takımımızın en etkili oyuncusu Barış Alper'in sürüklediği ataklarla Hollanda'ya zor anlar yaşattık ve bir duran topla öne geçtik.

Montella'nın bu maçta da denediği üçlü savunma ve takım halinde kompakt bir şekilde maçın arkasına geçme taktiği işe yaradı ve devreyi önde kapattık.

İkinci yarıda Hollanda'nın baskıyla başlamasına bekliyorduk ve öyle de oldu. Açıkçası durumun 2-1'e gelmesinin sorumlusu Montella'ydı. 75. dakikaya kadar çok yorulan ve ileri gitmekte çok zorlanan takıma hiçbir takviye yapmadı. Bu baskının sonucunda da maalesef 2-1 geriye düştük.

Hoca biraz daha erken hamle yapsa etkisiz Kenan'ı yorulan Arda'yı çıkarsa ve orta sahaya daha önce Okay hamlesini yapsaydı belki farklı şeylerden bahsedebilirdik. Açıkçası çok yazık oldu.

Turnuvanın en genç takımı olarak çeyrek finale çıktık. Bu kez olmadı ancak bir sonraki turnuvada çok daha başarılı olabiliriz.



"Çok daha başarılı olabilirdik.

Açıkçası yazık oldu. Sonraki turnuvalar için umutluyum.

Bu jenerasyon çok iyi işler yapacak."