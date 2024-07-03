İLKER YAĞCIOĞLU

EURO 2024'ÜN, gizli favorisi Avusturya'ya karşı A Milli Takımımız en iyi maçını oynadı. Vincenzo Montella bu maçta üçlü savunmaya dönerek Avusturya'nın yaptığı meşhur önde presi engellemiş oldu.

Orta sahada orkun ismail ve ardanın çok iyi oyunları ve kolay top kaybetmemeleri ilk 45 dakikayı önde tamamlamamızı sağladı.

Merih attığı goller ve yaptığı kritik müdahaleler ile ön plana çıkan isim oldu. İlk 45'teki iyi oyun Montella'nın eseriydi.

İkinci yarıda yediğimiz baskı 2-0'ı bulmamıza rağmen, oyunu koparamamız ve oyundan düşmemiz, Montella'nın eksileri oldu. Oyuna müdahale etmekte çok geç kaldı.

Daha erken değişikliklerle oyunu soğutabilir ve sahaya taze güç sürebilirdi.

Her şeye rağmen milli takımımız çeyrek finale yükselerek müthiş bir başarıya imza attı. Daha da ileriye gidebileceğini bizlere gösterdi.

Özellikle Hakan'ın yokluğunda Orkun'un performansı etkileyiciydi.

Diğer bütün oyuncularımız da üzerine düşeni fazlasıyla yaptı ve milletimize çok güzel bir hediye verdi. Darısı Hollanda'nın başına.



"İlk 45'te turnuvanın en iyi futbolunu oynadık. İkinci yarıda korku yaşadık ama çeyrek finale kalmak harika bir başarı..."