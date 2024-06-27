İLKER YAĞCIOĞLU

GRUBUN final maçında kelimenin tam anlamıyla öldük öldük dirildik. Rakip daha maçın başında 10 kişi kalmış olmasına rağmen ne oyun üstünlüğünü ele alabildik ne de pozisyon üretebildik. Oyuncuların ayaklarına pranga bağlanmış gibiydi. Barış Alper dışında rakip savunmayı zorlayacak bir tek oyuncumuz yoktu. Barış resmen tüm atakların hazırlayıcısı oldu. 10 kişi kalmış bir rakibe karşı Cenk Tosun'u sahaya sürebilmeyi 72. dakikada akıl edebilmiş bir teknik direktörümüz var. Mert'in 0-0'ken kurtardığı pozisyon bizim adımıza maçın kırılma anlarından biriydi. Aynı şekilde Arda Güler'in boş kaleyi atamadığı gol de bizim adımıza maçın en talihsiz anıydı.

Açıkçası 90+5'te Cenk Tosun ile bulduğumuz golle Çekya'yı yenmeyi başardık.

Şimdi rakibimiz Avusturya... Bu takıma destek vermemiz gerekiyor.

Oyuncularımız iyi savaştı ve kazanmayı başardı. Düşünün ki bu çocuklar tüm ülkenin sorumluluğu omuzlarına almış durumda. Evet milli takımımızın eksikleri var ama şimdi birlik olma zamanı. Tüm taraftarlarımızla her zamanki gibi Avusturya maçında da birlik olmamız gerekiyor.