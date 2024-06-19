İLKER YAĞCIOĞLU

BU tip turnuvalarda ilk maçlar her zaman çok önemlidir.

Ki biz de katıldığımız turnuvalara hiçbir çzaman kazanarak başlayamadık. Kağıt üzerinde grubumuzdaki en zayıf takıma karşı oynadık. Oyuna baktığımızda hiçbir maçın kolay geçmeyeceğini de öğrenmiş olduk. İlk devre çok yavaş oynadık. Ne topun hızı ne de oyuncularımızın hızı böyle bir maç için yeterli değildi. Bu yüzden de pozisyon üretmekte çok zorlandık.

Mert'in harika golü, iştahımızı artırırken kılpayı ofsayt olan ikinci golümüz maçı koparmamazı engelledi. Golden sonra geri çekilmemiz, en büyük hatamız oldu. Gürcülere resmen kalemize gelmeleri için davetiye çıkardık,.

İkinci yarıya başlarken Montella'nın oyuncu değiştirmesini bekledim. Ama o sadece Barış'ı sağ kanada alıp Arda'yı santrafora çekti.

İkinci yarıda da Arda'nın jeneriklik golüyle tekrar öne geçmeyi başardık.

Maçın ikinci yarısında Ferdi Kadıoğlu olağanüstü oynadı. Hazırladığımız pozisyonların hemen hemen hepsi onun sayesinde oldu.

Montella'nın oyuncu değişikliklerinde çok ama çok geç kaldığını söyleyebilirim. Puan kaybetseydik ihale ona kalırdı. Sonuçta başlangıçlar önemlidir. Bütün oyuncularımızı tebrik ediyorum.



"Montella'nın oyuncu değişikliklerinde çok ama çok geç kaldığını söyleyebilirim.

Puan kaybetseydik ihale ona kalırdı."