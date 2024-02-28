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Haberler Yazarlar İLKER YAĞCIOĞLU Hak ederek elendi!
İLKER YAĞCIOĞLU

İLKER YAĞCIOĞLU

Tarihi 28 Şubat 2024

Hak ederek elendi!

DÜN geceki Ankaragücü maçını yorumlamak oldukça zor. Çünkü Fenerbahçe takımının bu kadar kötü oynadığı çok az maça şahit olduk. Rakip Ankaragücü ligde resmen ateşin içinde. Emre Belözoğlu, Kayserispor maçının ardından istifa edeceğinin sinyallerini vermişti. Ligde haftalardır kötü gidiyorlardı. Ama Fenerbahçeli oyuncular, Ankaragücü'nü resmen diriltti. Rakip canla başla mücadele ederken Fenerbahçeli oyuncular da çıt kırıldım, sahaya bahane bularak birbirlerini saha içinde suçlayarak, darmadağın bir oyunla hak ederek kupaya veda ettiler. Fenerbahçe'de devre arasında transferde yanlış hamleler yapıldığı dün gece ortaya çıktı.
Hiç gerek yokken Bonucci gibi nerdeyse futbolu bırakmış bir stoper kadroya dahil edildi. Yetmedi yanına Çağlar geldi.
Krunic tam bir hayal kırıklığı yaratırken Crespo, Emre Mor ve Lincoln'ün takımdan ayrılmasının çok yanlış olduğu ortaya çıktı. Kasımpaşa maçını kötü bir oyunun ardından son dakika golüyle geçen Sarı-Lacivertliler açıkçası dün geceki görüntüleriyle bütün Fenerbahçe taraftarını karamsarlığa itti. Hafta sonu oynanacak Hatayspor maçı sezonun kırılma maçı olabilir.

"Fenerbahçeli oyuncular açıkçası dün geceki görüntüleriyle bütün Sarı-lacivertli taraftarını karamsarlığa itti."

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