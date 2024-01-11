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İLKER YAĞCIOĞLU

İLKER YAĞCIOĞLU

11 Ocak 2024, Perşembe

Gövde gösterisi

FENERBAHÇE dün gece Kadıköy'de gol şov yaptı.
İsmail hoca, İstanbulspor maçındaki 11'den 4 gol atmış Cengiz'i sol tarafta büyük düşüş içerisinde olan Tadic'i ve orta sahanın göbeğini değiştirerek maça başladı. Ama takımın oyununda olumsuz anlamda değişen bir şey olmadı. Yaşından dolayı sezon başında endişeyle bakılan Dzeko, belki oyunda kalsa gol krallığını şimdiden garantileyecekti.
İsmail hocanın Dzeko ve Szymanski'yi oyundan çıkarması doğru hamlelerdi. Fred'in geri dönmesi oyunu da takımın öz güvenini de yukarılara taşıyor. Mert Müldür'ün de her geçen hafta takıma alıştığını ve her maç üstüne koyarak devam ettiğini söyleyebilirim.
Açıkçası öyle bir maç oldu ki 32-44. dakikalar arası Fenerbahçe vitesi biraz yükseltti ve 4 gol oldu. Maç da zaten ilk devrede bitti. Ocak ayındaki yoğun fikstürde Fenerbahçe'nin gövde gösterisi yaparak maçları kazanması çok önemliydi.
Dün gece Tadic'in olmayışı çok konuşuldu.
Açıkçası dinlenmesi gerektiği kanaatindeyim. Çünkü sezon başından beri her maçta oynadı.
Ama şu unutulmasın ki Tadic bu takımda bu zamana kadar iyi işler yaptı. O olmadığı için takım iyi oynamış gibi söylemlere karşıyım.
Tadic bence önümüzdeki maçta takıma geri döner.

"Dün gece Tadic'in ilk 11'de yer almayışı çok konuşuldu.
Açıkçası dinlenmesi gerektiği kanaatindeyim."

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