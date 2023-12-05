İLKER YAĞCIOĞLU

FENERBAHÇE, ilk 20 dakikayı son derece iyi oynadı. Ön alan baskısı, topu kazandıklarında hızlı oynamaları, rakip ceza sahasında çoğalma hepsi beklenilen gibiydi. Bu oyunda da baş aktör Fred'di. Futbol bir takım oyunudur ama bazen öyle oyuncular vardır ki yoklukları bütün takımın oyununu etkiler. Tıpkı Fred gibi.

Ne kadar özel bir oyuncu olduğunu dün bir kere daha gösterdi. İlk devrenin ortalarından sonra Sivasspor oyunu dengeledi ve Samu Saiz liderliğinde kaleye geldiler. Bu bölümdü iki pozisyon üretip stor bulamadılar. İkinci yarının başındaki oyunu beğenmedim. Kendi sahasına çekilip Sivasspor'un üzerine gelmesini bekleyen bir Fenerbahçe vardı.



NEFES ALDILAR

Kaptıkları toplarla da Sivas kalesine gitmeyi düşünmüşlerdi.

Sivas'ın golü ufak da olsa bir panik havası yarattı. Fred'in dönüşü, İrfan iyi oyunu, Szymanski'nin fırsatçılığı, Tadic ve Dzeko'nun tam zamanında ortaya çıkması Fenerbahçe'nin derin bir nefes almasını sağladı. Açıkçası hafta içindeki skordan sonra dün de bir süpriz yaşansaydı işler çok karışırdı.

Ancak oyuncular Sivas maçını kazanıp buna izin vermediler.