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İLKER YAĞCIOĞLU

İLKER YAĞCIOĞLU

1 Aralık 2023, Cuma

Hiç mücadele etmediler

FENERBAHÇE, Norsjaelland karşısında skor olarak da oyun olarak da hayal kırıklığı yaşattı. Sakatlıklar hepimizin malumu. Buna bir de fazla forma şansı bulamayan oyuncularla da maça başlayınca sahadaki takımı açıkçası tanıyamadım. Ne savunma yapabildik ne hücum. İşin acı tarafı hiç mücadele edemedik.
İkili mücadelelerin çoğunu rakip kazandı. Bizim oyuncular maça lütfen gelmiş gibiydiler. Hiçbiri maçın havasında değildi. Özellikle bazı oyuncuları hayretler içinde izledim, Bunların başında da Cengiz Ünder geliyor. Fenerbahçe tarihinin en yüksek bedeli ödeyerek aldığı Cengiz futbolu unutmuş gibi oynuyor. Oysa bu tip maçlarda maç eksiğini kapatıp takıma katkı sağlayıp "Ben buradayım" demesi gerekiyordu. Ama dediğim gibi bırakın futbolu, koşmayı unutmuş gibiydi.
Crespo, sahada konuşmaktan başka hiçbir şey yapmayan Tadic, Oosterwolde hepsi tel tel döküldü. Adamlar tek pasla orta sahayı geçip goller buldular. Trabzon maçıyla başlayan kötü gidişat dün gece tavan yaptı. Kaybedebilirsin ama bu kadar dağınık, mücadele etmeden mağlup olamazsınız.
İsmail Kartal da dahil bütün oyuncular Fenerbahçe taraftarının öfkesine hazır olsun.

"Kaybedebilirsin ama bu kadar dağınık, mücadele etmeden mağlup olamazsın. Fenerbahçe taraftarının öfkesine hazır olsun."

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