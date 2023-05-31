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İLKER YAĞCIOĞLU İLKER YAĞCIOĞLU
  • 31 Mayıs 2023, Çarşamba

Yönetim iyice düşünmeli

GÖZLERİN, sahada kulakların Ankara'da olduğu haftada maçın hemen başında Arda'nın gözlerimizin pasını silen harika asistiyle Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Tribündeki seyirciler ve oyuncular da dahil herkes Ankara'dan gelecek haberi beklemeye başladılar. Bu durum ister istemez maçın temposunun da heyecanının da düşmesine neden oldu. Her geçen dakika Galatasaray'ın üst üste golleri geldikçe Kadıköy'de ümitler tükendi ve Fenerbahçe taraftarı bir kez daha sezonu boynu büyük tamamladı.
BÜYÜK RESME BAKILMALI
Arda'yı Valencia'yı, Ferdi'yi ve belki birkaç oyuncuyu daha dışarda tutabiliriz ama genel anlamda beklentileri karşılayamayan bir oyuncu grubu oldu. Tabii büyük resme bakmak doğru olan.
Geldiğinden beri 70 küsür oyuncu transfer eden sayısız hoca değiştiren yönetim ve başkan bu işin baş sorumlusudur. Hatayı hiç başka yerde aramadan aynaya bakmaları lazım. Yoksa bu hayal kırıklıkları bu şekilde devam eder. F.Bahçe taraftarı dört sene önce yuhalayarak gönderdikleri Aziz Yıldırım'a sevgi gösterilerinde bulunuyorsa sayın Ali Koç'un şapkasını önüne alıp iyice düşünmesi gerek.

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Haberler Yazarlar İLKER YAĞCIOĞLU Yönetim iyice düşünmeli
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