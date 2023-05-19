Hem zarafet hem 3 puan

FENERBAHÇE evindeki maça iyi başladı. Golü de çok erken buldu. İlk 30 dakikada da Trabzonspor'un kalesine yaklaşmasına izin vermedi.

Bu bölümde farkı artırabilecek pozisyonları yakalamasına rağmen kendini rahatlatacak golleri bulamadılar. Tabii ki bu bölümde Arda Güler'i seyretmek çok keyifliydi. Öyle bir asist yaptı ki büyük yıldızların kıskanacağı cinstendi. Buram buram yetenek kokuyordu. Valencia-Batshuayi ikilisi önde oynadıkları zaman Valencia'nın kaleden çok uzaklaştığına bir kere daha şahit olduk.

Özellikle ilk devre çok geriye gelip etkili olacağı ceza alanından uzaklaştı.

İkinci yarıdaki goller, skorun 3-0'a gelmesi F.Bahçe'yi rahatlattı.

Zajc'ın asisti görülmeye değerdi. Valencia da bu sezonki performansına yakışır şekilde bir gol attı.

Genel anlamda Fenerbahçe'nin iyi bir maç çıkardığını söyleyebilirim.

Trabzonspor ile ilgili de hocanın tercihlerinin 3 puanı imkansız hale getirdiğini söyleyebilirim.

Visca'yı sağ bek, Eren'i sol stoper oynatmak, Trezeguet'yi kulübede oturtmak büyük hoca yanlışlarıydı. Sonuçta Fenerbahçe yarışın içinde kalmaya devam ediyor.

İşleri zor ama son ana kadar mücadele edeceklerini gösterdiler.



"Fenerbahçe, şampiyonluk yarışının içinde kalmaya devam ediyor. İşleri zor ama son ana kadar mücadele edeceklerini gösterdiler"