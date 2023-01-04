Fenerbahçe derbiye hazır

ANTALYA deplasmanında F.Bahçe ilk 45'i iyi oynayamadı.

Topa çok daha fazla sahip olmasına ve rakip kaleye daha çok şut cekmesine rağmen istediği golü bulamayıp soyunma odasına geride girdi.

Üretmekte zorluk çeken bir görüntü çizen Sarı Lacivertliler'de özellikle kanatlarda Lincoln ve Rossi etkisizdi. Antalyaspor da ilk 45'te Fenerbahçe'ye iyi baskı yapınca oyunun hakimiyeti Fenerbahçe'ye geçmedi. Güray'ın harika asistinde Wright'ın golü gelince Fenerbahçe isabetli şut atamadan ilk yarıyı tamamladı.

Lincoln-Emre Mor değişikliği daha da önemlisi oyuncuların daha hızlı ve daha efektif oynamasıyla alıştığımız Fenerbahçe'yi izlemeye başladık. Üst üste gelen goller sonrasında sayılmayan 3. gol, Fenerbahçe'nin ikinci devredeki iyi oyununun karşılığı oldu.

Galatasaray maçı öncesinde puan kaybı yaşanmadan Antalya'dan dönmek önemliydi. İkinci devredeki etkili oyun muhtemelen Jorge Jesus'un devre arasındaki sert uyarıları sonucu geldi. Fenerbahçeliler şimdi arkalarına yaslanıp rakiplerinin kaybını bekleyecek ve derbiye hazır olarak çıkacak.

İlk yarıda isabetli şut olmadı

Rakiplerin kaybını bekleyecek