Ligin zirvesi şimdi karıştı

DÜNYA Kupası için verilen aranın ardından takımların nasıl dönecekleri merak konusuydu.

İlk 45 dakikada kötü bir futbol izledik, her iki takım da kazanmaktan ziyade kaybetmemeyi düşündü. Oyunun savunma tarafını iyi oynadılar ama üretkenlik ve beceriden her iki takım oyuncuları da yoksundu.

Çok fazla pas hatası, çok fazla faul ve duran bir oyun izledik. İki takımın da gol beklentisi sezonun en düşük rakamlarıydı.



DEVREDE DEĞİŞMELİYDİ

Açıkçası ikinci yarıya başlarken Valencia-İrfan değişikliğini bekledim ama Jesus oyuncularına bir şans daha verdi.

Batshuayi'nin etkisizliği, sadece Ferdi'nin hücuma destek vermesi pozisyonların üremesini engelledi. Crespo'nun atılmasıyla ilk defa savunma arkasına sarkan Gomez, golü attı. Jesus'un 1-0'dan Serdar Aziz'i çıkarıp, dörtlü savunmaya dönmesi hücuma takviye yapması doğruydu.

Trabzon iyi mücadele etti ve kazandı. Şimdi ligin zirvesi tek kelimeyle karıştı.

1 puan için sahaya çıkılmış

Sadece Ferdi çabaladı