FENERBAHÇE'NİN dün akşamki oyununu tek kelimeyle özetlemem gerekirse "Harika" derim. Özellikle Crespo öyle bir maç oynadı ki resmen Fenerbahçe'yi sahada 2-3 kişi fazla oynatır gibiydi. Arao da yanında Crespo'yu bulunca performansı çok arttı ve Alanya'nın Fenerbahçe kalesine gelmesi çok zorlaştı.
Jesus'un oyununda önde baskı, oyun temposu, oyuncuların isteği bu oyunun oynanmasının başlıca sebepleri. Ama Fenerbahçe'nin diğer takımlardan ayıran en önemli özellik oyunun boyunu inanılmaz kısaltması.
Top rakipteyken Fenerbahçe'nin santrfor ile stoper arasındaki mesafe 20 metreyi geçmiyor. Bu durumda da pres yapmaları ve topu rakipten geri kazanmaları daha kolay oluyor. İsimler değişse de oyunun değişmemesinin en önemli sebebi bu. Dün akşam Fenerbahçe 5 gol attı ama bir o kadar daha atabilirdi. Son zamanlarda seyrettiğimiz en iyi Fenerbahçe dün geceki Fenerbahçe'ydi.
Bunu da başaran tabii ki büyük tecrübe Jorge Jesus.
Milli maç arasına büyük keyifle giren Sarı-Lacivertliler, 15 gün sonraki Beşiktaş derbisine hazır olduğunu bizlere gösterdi.
Oyuyun boyu çok kısaldı
Crespo ile Fenerbahçe daha fazla!
Son yılların en iyi Fener’i
FENERBAHÇE'NİN dün akşamki oyununu tek kelimeyle özetlemem gerekirse "Harika" derim. Özellikle Crespo öyle bir maç oynadı ki resmen Fenerbahçe'yi sahada 2-3 kişi fazla oynatır gibiydi. Arao da yanında Crespo'yu bulunca performansı çok arttı ve Alanya'nın Fenerbahçe kalesine gelmesi çok zorlaştı.
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