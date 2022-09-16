DÜN geceki maç Fenerbahçe'nin bu sezon oynadığı en yüksek tempolu oyundu. Şunu gördük ki Fenerbahçe böylesine iyi bir rakibe karşı tam bir deplasman diyebileceğimiz bir ortamda 90 dakika boyunca maçın her anını kazanmak için oynadı. İlk 45 dakikada oyunun hakimi tamamen Fenerbahçe'ydi. Batshuayi ile net bir pozisyon harcadık. Rakibin tehlikeli kontralarına da çok fazla izin vermedik. Bu kadar geniş rotasyona rağmen her oyuncunun hazır ve iyi oynadıklarına şahit olduk.
2. yarının başında biraz bocaladık. Defansımızın çizgi halinde kalmasından dolayı arkadaki boşluklara sürpriz koşular yaptılar. Ve bir anda 2-0 öne geçtiler. Fenerbahçe bu taktiği ligde de uyguluyor. Defansı orta saha çizgisine kadar çıkartıyor.
Bizim ligimizdeki takımlar defans arkasına sürpriz koşular yapamadığı için ya ofsaytta kalıyorlar ya da topu kaptırıyorlar.
Tam ümitleri kaybedecekken yeteneğinden asla şüphelenmediğimiz İrfan sahne aldı. Golüyle takımı oyunun içine soktu. Yoğun baskı penaltıyı da getirdi. İstediğimiz ve hak ettiğimiz puanı alarak Fransa'dan döndük.
İrfan'ın golü hayata döndürdü
Osayi çok iyi oynadı
Hak ettiğimiz puanı aldık
DÜN geceki maç Fenerbahçe'nin bu sezon oynadığı en yüksek tempolu oyundu. Şunu gördük ki Fenerbahçe böylesine iyi bir rakibe karşı tam bir deplasman diyebileceğimiz bir ortamda 90 dakika boyunca maçın her anını kazanmak için oynadı. İlk 45 dakikada oyunun hakimi tamamen Fenerbahçe'ydi. Batshuayi ile net bir pozisyon harcadık. Rakibin tehlikeli kontralarına da çok fazla izin vermedik. Bu kadar geniş rotasyona rağmen her oyuncunun hazır ve iyi oynadıklarına şahit olduk.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
- Fenerbahçe rövanşı aldı 09 Eylül 2022, Cuma YAZIYA dün gece Dinamo Kiev'in ortaya koyduğu futbolu özetleyerek başlamak istiyorum. En kibar tabiriyle son derece...
- Fenerbahçe güle oynaya 04 Eylül 2022, Pazar Geçen hafta Konya maçının kötü izlerini silmek için Fenerbahçe maça arzulu ve baskılı bir şekilde başladı. Uzun...
- Jesus kadar inanmadılar 30 Ağustos 2022, Salı SON haftalarda oynadığı oyunla büyük umut aşılayan Fenerbahçe, dün akşam Eskişehir'de Konya karşısında Jesus geldiğinden...
- Jesus’un işi kolay değil! 26 Ağustos 2022, Cuma JORGE Jesus'un yerinde olmak istemezdim. Sebebi de şu. Hangi 11'le çıkarsa çıksın bütün oyuncular o kadar iyi performans...
- İki ayrı Fener izledik 23 Ağustos 2022, Salı DÜN akşam da 47. dakikaya kadar yani 3-0'a kadar sahada son derece akıllı bir planla oynayan bir Fenerbahçe vardı....