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İLKER YAĞCIOĞLU İLKER YAĞCIOĞLU
  • 16 Eylül 2022, Cuma

Hak ettiğimiz puanı aldık

DÜN geceki maç Fenerbahçe'nin bu sezon oynadığı en yüksek tempolu oyundu. Şunu gördük ki Fenerbahçe böylesine iyi bir rakibe karşı tam bir deplasman diyebileceğimiz bir ortamda 90 dakika boyunca maçın her anını kazanmak için oynadı. İlk 45 dakikada oyunun hakimi tamamen Fenerbahçe'ydi. Batshuayi ile net bir pozisyon harcadık. Rakibin tehlikeli kontralarına da çok fazla izin vermedik. Bu kadar geniş rotasyona rağmen her oyuncunun hazır ve iyi oynadıklarına şahit olduk.
2. yarının başında biraz bocaladık. Defansımızın çizgi halinde kalmasından dolayı arkadaki boşluklara sürpriz koşular yaptılar. Ve bir anda 2-0 öne geçtiler. Fenerbahçe bu taktiği ligde de uyguluyor. Defansı orta saha çizgisine kadar çıkartıyor.
Bizim ligimizdeki takımlar defans arkasına sürpriz koşular yapamadığı için ya ofsaytta kalıyorlar ya da topu kaptırıyorlar.
Tam ümitleri kaybedecekken yeteneğinden asla şüphelenmediğimiz İrfan sahne aldı. Golüyle takımı oyunun içine soktu. Yoğun baskı penaltıyı da getirdi. İstediğimiz ve hak ettiğimiz puanı alarak Fransa'dan döndük.

İrfan'ın golü hayata döndürdü
Osayi çok iyi oynadı

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