Fenerbahçe rövanşı aldı
Her duran topu ağır kullandılar.
Ama Allah'tan futbolun adaleti yerini buldu. Fenerbahçe bu sevimsiz takıma karşı galibiyeti son dakikada buldu. Oyuna gelecek olursak, Sarı-Lacivertliler maçı müthiş bir baskıyla başladılar. Rakibin atak yapmasına dahi imkan tanımadılar.
Ama işin hücum tarafında istenilen pozisyonları üretmekte zorlandılar. Orta sahada Arao, Crespo ile birlikte müthiş bir ikili oldu. Rakibin Fenerbahçe kalesine gelememesinin sebebi bu iki oyuncunun müthiş dinamizmi... Zaten savunma tarafında çok fazla problem olmadı. Kayserispor maçının yıldızı Pedro, bu maçta topla çok fazla buluşamadı. Çünkü Dinamo Kiev, Temmuz ayındakine göre çok daha diri ve güçlü bir takım. Kaleye gelen ilk şutun gol olması, sonrasında Jorge Jesus'un ön bölgeyi tamamen değiştirmesi oyunun temposunu ve ritmi biraz bozsa da uzatma dakikalarında yeni transfer Batshuayi'nin attığı gol Fenerbahçe'ye 3 puanı getirdi.
Batshuayi böylece hem galibiyeti getirdi hem de üzerindeki tartışmalara attığı golle yanıt vermiş oldu. Son cümlemiz de Ferdi için olsun. Nerede oynarsa oynasın, her maçta gücünün son anına kadar oynuyor ve büyük bir övgüyü hak ediyor.
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