Fenerbahçe güle oynaya
Uzun zamandır maç izliyorum 73. dakikaya kadar rakibini kendi ceza sahasına sokmayan ve kalesine şut çektirmeyen bir takım görmedim. Altay nerdeyse duş almadan eve gidecekti.
Bu baskılı oyunda orta sahanın göbeğinde Arao ve Crespo ikilisinin oynaması büyüktü. Pas yapmaya çalışan Kayserispor'un bütün bağlantılarını kesen oyuncular oldular. İkisi de müthiş oynadılar.
Gelelim Pedro'ya.
Henüz hazır olmadığını hepimiz biliyoruz. Ama bu haliyle bile son yıllarda Fenerbahçe'de seyrettiğim en iyi santrafor diyebilirim.
Müthiş klas, rakibinden nasıl kurtulacağını son derece iyi biliyor. Son vuruşlarda son dere etkili. Kısaca bu sezon Fenerbahçe'nin vazgeçilmezi olacak gibi duruyor.
Sonuçta geçen haftaki kötü görüntüyü Fenerbahçeli oyuncular tamamen sildiler. Ve Konya mağlubiyetinin bir iş kazası olduğunu herkese gösterdiler ve gelecek için de umut verdiler.
Crespo ile Arao iyi anlaştılar
Konya maçının izleri silindi
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Jesus kadar inanmadılar 30 Ağustos 2022, Salı SON haftalarda oynadığı oyunla büyük umut aşılayan Fenerbahçe, dün akşam Eskişehir'de Konya karşısında Jesus geldiğinden...
- Jesus’un işi kolay değil! 26 Ağustos 2022, Cuma JORGE Jesus'un yerinde olmak istemezdim. Sebebi de şu. Hangi 11'le çıkarsa çıksın bütün oyuncular o kadar iyi performans...
- İki ayrı Fener izledik 23 Ağustos 2022, Salı DÜN akşam da 47. dakikaya kadar yani 3-0'a kadar sahada son derece akıllı bir planla oynayan bir Fenerbahçe vardı....
- Fenerbahçe turla dönüyor 19 Ağustos 2022, Cuma JORGE Jesus, Kasımpaşa'ya yarım düzine gol atan takımdan tam 7 oyuncuyu değiştirerek Avusturya Wien maçına başladı. Gördük...
- Fenerbahçe güle oynaya 16 Ağustos 2022, Salı OLABİLECEK en iyi senaryoyla Fenerbahçe maça başladı. 8. dakikada müthiş bir kontra atak sonucu Joshua King'in...