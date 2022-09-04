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İLKER YAĞCIOĞLU İLKER YAĞCIOĞLU
  • 04 Eylül 2022, Pazar

Fenerbahçe güle oynaya

Geçen hafta Konya maçının kötü izlerini silmek için Fenerbahçe maça arzulu ve baskılı bir şekilde başladı.
Uzun zamandır maç izliyorum 73. dakikaya kadar rakibini kendi ceza sahasına sokmayan ve kalesine şut çektirmeyen bir takım görmedim. Altay nerdeyse duş almadan eve gidecekti.
Bu baskılı oyunda orta sahanın göbeğinde Arao ve Crespo ikilisinin oynaması büyüktü. Pas yapmaya çalışan Kayserispor'un bütün bağlantılarını kesen oyuncular oldular. İkisi de müthiş oynadılar.
Gelelim Pedro'ya.
Henüz hazır olmadığını hepimiz biliyoruz. Ama bu haliyle bile son yıllarda Fenerbahçe'de seyrettiğim en iyi santrafor diyebilirim.
Müthiş klas, rakibinden nasıl kurtulacağını son derece iyi biliyor. Son vuruşlarda son dere etkili. Kısaca bu sezon Fenerbahçe'nin vazgeçilmezi olacak gibi duruyor.
Sonuçta geçen haftaki kötü görüntüyü Fenerbahçeli oyuncular tamamen sildiler. Ve Konya mağlubiyetinin bir iş kazası olduğunu herkese gösterdiler ve gelecek için de umut verdiler.

Crespo ile Arao iyi anlaştılar

Konya maçının izleri silindi

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Haberler Yazarlar İLKER YAĞCIOĞLU Fenerbahçe güle oynaya
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