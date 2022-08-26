JORGE Jesus'un yerinde olmak istemezdim. Sebebi de şu. Hangi 11'le çıkarsa çıksın bütün oyuncular o kadar iyi performans gösteriyor ki kimi oynatacağına karar vermek onun için oldukça zor olsa gerek. Tabii bu işin latifesi. Keşke her teknik adamın elinde bu kadar kaliteli ve bu kadar arzulu bir oyuncu grubu olsun. Dün akşama bakıyorum, aslında ilk maçta tur geçilmiş. Oyuncular tempoyu fazla yükselmeden idare ederek maçı bitirebilirlerdi.
Ama hepsi sanki ilk maçı 2-0 kaybetmişcesine büyük bir coşku ve istekle oynadılar.
Kötü oynayan yoktu.
Ama İrfan Can özellikle attığı 2. golle gecenin öne çıkan ismi oldu. Crespo "Ben geçen seneki gücüme kavuştum.
Benim yerim sürekli ilk 11" der gibiydi. Luan Peres üçlü savunmada vazgeçilmez olabileceğini gösterdi. Alioski 40 yıllık Fenerbahçeli gibi oynadı. Hepsini yazmaya kalkarsak yerimiz yetmez.
Kısaca Fenerbahçe'de isimler değişse de oyunhcuların kazanma azmi ve mücadelesi değişmiyor. Bu da tabii ki Jorge Jesus için büyük bir avantaj. Hem ligde hem de bu geniş vekalyitenin kadroyu kullanacaktır.
Fener'de kim oynasa farketmiyor
Takımın istek ve azmi mükemmel
Jesus’un işi kolay değil!
JORGE Jesus'un yerinde olmak istemezdim. Sebebi de şu. Hangi 11'le çıkarsa çıksın bütün oyuncular o kadar iyi performans gösteriyor ki kimi oynatacağına karar vermek onun için oldukça zor olsa gerek. Tabii bu işin latifesi. Keşke her teknik adamın elinde bu kadar kaliteli ve bu kadar arzulu bir oyuncu grubu olsun. Dün akşama bakıyorum, aslında ilk maçta tur geçilmiş. Oyuncular tempoyu fazla yükselmeden idare ederek maçı bitirebilirlerdi.
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