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İLKER YAĞCIOĞLU İLKER YAĞCIOĞLU
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  • 23 Ağustos 2022, Salı

İki ayrı Fener izledik

DÜN akşam da 47. dakikaya kadar yani 3-0'a kadar sahada son derece akıllı bir planla oynayan bir Fenerbahçe vardı. Topu çok fazla talep etmeyen ama rakibini de kalesine çok yaklaştırmayan, kalesinde pozisyon vermeyen bir oyun izledik. Kaptıkları her topla çok oyalanmadan hızlı geçişlerle Adana Demirspor kalesine gitmeye çalışan bir Fenerbahçe vardı. Özellikle Valencia harika bir maç çıkardı. Ve Adana Demirspor defansını çok fazla zorladı. Serdar ona ayak uydurabilseydi maç daha erken kopabilirdi.
47'den sonra ise Adana Demirspor'da Onyekuru'nun sahne oldığını gördük. Onun kanadından Adana Demirspor Fenerbahçe'yi çok zorladı. Skor bir anda 3-2'ye gelip tamamken oyuna Demirspor'un hükmettiğini gördük. Kırmızı kart ve hemen sonramsında gelen 4. gol maçı bitirdi.
Ben özellikle 3-0'a kadar oyunu beğendim. Bu oyun bütüne yayılırsa çok daha iyi bir Fenerbahçe izleyeceğiz. Bu kadar coşkulu bir taraftarın önünde oyunun 3-0'dan 3-2'ye gelmesi ve yaşanan panik Jesus'un düzeltmesi gereken en önemli konuydu.

Valencia harika bir maç oynadı
Panik havası olmamalı

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