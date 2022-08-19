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İLKER YAĞCIOĞLU İLKER YAĞCIOĞLU
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  • 19 Ağustos 2022, Cuma

Fenerbahçe turla dönüyor

JORGE Jesus, Kasımpaşa'ya yarım düzine gol atan takımdan tam 7 oyuncuyu değiştirerek Avusturya Wien maçına başladı.
Gördük ki belki isimler değişti ama Jesus'un oyun planında bir değişiklik yoktu. Yine önde baskı yaparak topa sahip olarak oynamaya çalışan ve çok etkili kontra ataklar yapan bir takım izledik. 3'lü savunmayla oynayan, iki kanadı Alioski ve Ferdi'ye emanet eden, önlerine de İsmail ile Crespo'yu koyan Jesus, rakibe bir kafa vuruşu hariç pozisyon bile vermedi.
İşin ofansif tarafındaysa bütün yük Joshua King'e kalmış gibiydi. Müthiş bir maç oynadı.
Her geçen gün üstüne koyarak eski formunu yakalıyor derken sakatlanarak çıkması şanssızlık oldu. Umarım ciddi bir durumu yoktur. Serdar Dursun gol atmadığı maçlarda Fenerbahçe'yi bir kişi eksik oynatıyor.
Oyuna katkısı az. Ancak son dakikada skoru 2-0'a getiren golü atmayı başarması onun için güzel bir şanstı.
Alioski ise kaliteli bir kumaş olarak dikkat çekti. Sonuç olarak Fenerbahçe tur biletini cebine koyarak İstanbul'a geliyor.

Alioski kalitesini gösterdi
Rossi daha etkili olmalı

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Haberler Yazarlar İLKER YAĞCIOĞLU Fenerbahçe turla dönüyor
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