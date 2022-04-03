İsmail Kartal etkisi

FENERBAHÇE Kayseri'de başından sonuna kadar müthiş bir maç oyndı. Hücumda da savunmada da oyuncular kusursuza yakın mücadele ettiler. 6-7 hafta evvel ıslıklanan, taraftardan tepki gören, herkesin ümidini kestiği bu takım 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik aldıysa...

Ki o beraberliği de 75 dakika 10 kişi oynayarak lig lideri Trabzonpor'a karşı elde ettiyse övgüleri hak eden isim takımın teknik direktörüdür.



ARDA IŞILDIYOR

Şu an için görevi sezon sonunda sona erecek olsa da sanki 5 yıllık sözleşmesi varmış gibi bütün mesaisini Fenerbahçe'ye ayıran İsmail Kartal her türlü övgüyü hak ediyor. Yaptığı en önemli değişikliklerden biri orta sahada oynattığı 3'lü. Sezon başında belki de hiç kimsenin aklına gelmeyen Crespo-Mert Hakan ve Zajc üçlüsü ile takıma müthiş bir dinamizm kattı.

Bu 3'lü dün de harika oynadı. İrfan kendine geldi.

Genç Arda Güler ışıldamaya devam ediyor. Kötü oynayanın olmadığı bir Fenerbahçe izledik.

Bu moralle de önümüzdeki hafta Galatasaray derbisinde alınacak bir galibiyetle bu seriyi taçlandırmaya çok yakınlar.

Kartal övgüyü hak ediyor

Derbiye moralli çıkacaklar