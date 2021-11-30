Değişim artık yetmeyebilir

BU maç başlangıcıdan son düdüğe kadar Pereira'nın hataları ile dolu bir maç olarak tarihe geçti. Ne çıkan 11, ne de yaptığı ve yapmadığı değişikliklerle bir kere daha bizlere Fenerbahçe'nin hocası olamayacağını gösterdi.

Kazanması gereken bir maçı Zajc-Meyer-Crespo orta saha ile başlamasını anlamak mümkün değil.

Beraberlikte bile liderin 12 puan gerisinde kalacağını düşünürsek kazanmaktan başka çaresi olmayan bir maça bu 11'le çıkmak harikiri yapmaktır.

İlk 45 dakika bittiğinde Fenerbahçe'nin isabetli şutu bile yoktu. Peki Pereira ne yaptı?

İkinci yarıya hiçbir değişiklik yapmayarak başladı. Demek ki oyundan memnundu. Şansı yaver gitti ve İrfan Can'ın asisti ile Serdar'ın golü geldi. Ama sonra Pereira'nın hamleleri geldi ve sahanın en iyisi İrfan'ı oyundan çıkardı ve herkesi şoke etti.

Açıkçası ben Pereira'nın ne yapmak istediğini anlamış değilim. Pereira ile yollar ne kadar erken ayrılsa iyiyidi. Ancak liderin 12 puan gerisine düşülmüşken bu ne kadar gerekli tartışılır.

Pereira'yı anlamak çok zor

Ayrılık için geç kalındı