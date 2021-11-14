Milli Takım’dan dev adım

DÜN gece sahaya çıkan ilk 11'imizin yaş ortalaması 24.5'tu. İkinci devreye başlarken yapılan değişikliklerle yaş ortalaması 23.18'e düştü. Şöyle düşünelim Burak Yılmaz'ın son zamanları olduğu için Burak'ın bu takımdan çıkıp yerine Abdülkadir Ömür'ün dahil olduğunu düşünürsek yaş ortalamamız 22'lere düşüyor. Yani yepyeni bir büyük beklenti içinde olduğumuz bir nesille karşı karşıyayız. Bu çocukların da bir tek sabra ihtiyacı var. Umarım onu da gösteririz.

Maça gelecek olursak, kazanacağımız zaten belliydi.

Merak ettiğimiz şey ne kadar gol atacağımızdı.

Grupta işler avereja kalırsa Norveç ile farkı kapatmamız için bu maç son fırsatımızdı.

Kerem'in tek başına hazırlayıp harika hareketlerle attığı gol hem rakibin direncini kırdı hem de son yıllarda izlediğimiz en güzel gollerden biriydi.

Sonrasında Burak-Halil işbirliği ile iki güzel gol daha attık. Halil zaten Burak'tan sonra bu takımın gol yükünü çekecekmiş gibi gözüküyor.

Gözümüz maçta kulağımız Norveç maçındaydı. 6 farklı galibiyet sonrası Norveç'ten de beklediğimiz sonuç geldi ve Milli Takım ilk 2 için önemli bir adım attı.

Kerem müthiş gol attı

Akıllar Norveç maçındaydı