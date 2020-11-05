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İLKER YAĞCIOĞLU İLKER YAĞCIOĞLU
  • 05 Kasım 2020, Perşembe

Başakşehir tarih yazdı

BAŞAKŞEHİR dün akşam tarih yazdı. İlk kez katıldığı ve resmen ateşe düştüğü Şampiyonlar Ligi gruplarında müthiş bir oyunla Manchester United karşısında ilk galibiyetini elde etti. Son derece doğru bir strateji ile oynayıp Demba Ba'yı ileride bırakıp diğer oyuncularla topun arkasına geçtiler.

FUTBOL GURUR VERİCİ
Başakşehirli oyuncular çok dikkatli savunma yapıp kaptıkları topları direkt Demba Ba'ya ulaştırdılar. Onun servis ettiği toplarda Deniz, İrfan Can ve Visca ile etkili kontra ataklar yaptılar. Deniz Türüç'ün Başakşehir'e geldiğinden beri ortaya koyduğu performans hayranlık uyandırıcı.Başakşehir bu gruptan çıkar mı bilinmez ama ortaya koyduları oyun gurur verici.

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