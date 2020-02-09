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İLKER YAĞCIOĞLU İLKER YAĞCIOĞLU
  • 09 Şubat 2020, Pazar

Hakemlerin standardı yok

DÜNKÜ maça Fenerbahçe alıştığımız temposundan uzak başladı. Rakibini boğan ve pozisyon üstüne pozisyon üreten görüntüde değillerdi.
Nitekim maçtaki ilk pozisyonu da Alanya yakaladı, Altay karşı karşıya müthiş bir kurtarış yaparak takımın oyuna dönmesini sağladı. İyi kapanan, fizik olarak da güçlü rakibine karşı iki kanat işlemeyince oyun ortaya sıkıştı.
Özellikle Tolga'nın kanadından Fenerbahçe ilk yarıda hiç etkili olamadı. İki bek de karşılarında son derece süratli oyuncular bulunca hücuma destek veremedi.

TARAFTAR ÇILDIRDI
2. yarıya başlarken yapılan Tolga-Deniz değişikliği doğruydu. Tempoyu yükselten, daha baskılı oynayan, daha çok mücadele eden bir F.Bahçe izledik ama bu istek ve mücadele Sarı-Lacivertliler'e golü getirmedi. Sonuç olarak da son derece önemli iki puan kaybedildi. Bunlar futbolda olan şeyler. Ama Ümit Öztürk ve VAR'daki Serkan Tokat'ın kararları oyunun önüne geçti.
Alanya'nın kazandığı penaltıda çok kısa mesafeden çarpan topa VAR müdahale etti, Öztürk de penaltıyı verdi. Ama 30 metreden gelen ortada Alanyalı oyuncunun koluna çarpan topta ve son bölümde Pektemek'in elle oynadığı pozisyonda VAR'ın devreye girmemesi Fenerbahçe taraftarını çıldırttı. Hakemlerimizin standardı olmadığını da bir kez daha gördük.
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Haberler Yazarlar İLKER YAĞCIOĞLU Hakemlerin standardı yok
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