Kandil’e kalıcı çözüm
Hala da terör elebaşları bu bölgede saklanıyor. Yıllarca çeşitli tartışmalara konu oldu. Kandil temizlenebilir mi?
Maalesef çok defa tuhaf inanışlar üretildi. Bir de bunu bilmiş bilmiş dile getirdiler. Kandil çok zor bir coğrafya, çok geniş ve çok uzak dediler. Bir eski genelkurmay başkanı bile bu koroya katıldı.
Kandil temizlenemez dedi. Kendi varlık gerekçesini inkâr eden bir açıklamadır bu laf.
Elimden geldiğince bunun aksini iddia ettim. Türkiye'de terörün kaynağının toplumda veya ekonomik sorunlarda olmadığını söyledim.
Terörün Türkiye'deki düşüş ve yükselişine baktığınızda çok açık bir gerçek çıkar ortaya.
Kandil'de kendine güvenli bölge edinen terör ülkemize saldırdı. Kandil temizlenmeden ne tür önlem alırsanız alın, Türkiye'ye yönelik terör tehdidini bitiremezsiniz. Bu defalarca test edildi.
Evet Kandil'i temizlemek şart gibi görünüyor ancak temizlenebilir mi diye soruyorsanız, evet temizlenebilir. Hiç başka bir yere bakmanıza gerek yok.
İran Kandil'in kendine bakan tarafını temizledi. İran bile temizleyebiliyorsa, Türkiye'nin çok daha rahat temizlemesi beklenir. İran'a kıyasla Türkiye'nin tek dezavantajı Kandil'e olan mesafedir.
Kandil Türkiye'ye daha uzak İran'ın kendi toprağı. Dolayısıyla Türkiye'nin yapacağı bir operasyonun siyasi ve diplomatik tarafları da olacaktır. Ancak bunlar da halledilemeyecek boyutlar değil.
Özellikle günümüz uluslararası şartlarına baktığınızda, Kandil'de kalıcı bir temizlik yapmak için gerekli zeminin var olduğunu görürsünüz.
Mesela doksanlı yıllarda Türkiye bu tür operasyon için Amerika'yı razı etmek zorundaydı. Ama bugünün şartlarında böyle bir rızaya gerek yok. Türkiye Amerika'dan izin almadan bu bölgede uzun süreli operasyonlar gerçekleştirebilir. Bunun en iyi örneklerini Fırat Kalkanı, Zeytindalı ve Münbiç'te gördük.
Türkiye Amerika'ya rağmen yaptığı ilk iki operasyonda elde ettiği başarıyla Amerika'yı üçüncüsüne mecbur bıraktı. Dikkat ederseniz zaten bugün Kandil'e doğru devam eden operasyon konusunda da Amerika'nın ciddi bir baskısıyla karşılaşmıyor. Çünkü Amerika eski Amerika değil. Trump yönetimiyle birlikte iyiden iyiye bölgeden uzaklaşan Amerika Türkiye'yi bu tür konularda doğrudan karşısına almak istemiyor.
Aynı şekilde Türkiye Rusya'yla da işbirliği yapabileceğini gösterdi.
Geriye sadece İran ve Irak kalıyor.
Bunlar da Türkiye'yi engelleyebilecek dorumda değiller.
Bu nedenle Kandil'e yönelik aylarca sürebilecek operasyon ve yıllarca uzatılabilecek ablukalar kurmak mümkün.
Türkiye uluslararası sitemdeki bu güç boşluğunu fırsata çevirip bölgede uzun soluklu bir temizlik siyaseti izleyebilir. Yeterli vakit olduğu müddetçe askeri operasyonlar başarılı olacaktır.
Kandil'i temizlemek belli bir zaman alacaktır. Sonrasında terör unsurlarının tekrar yerleşmesini engellemek adına kurulacak abluka çok daha uzun zaman alacaktır. Siyaset askere bu zamanı verdiği müddetçe askeri operasyonlar zor da olsa mümkündür.
Şartlar her ne olursa olsun, Türkiye artık acilen bu çok temel sorunu çözmek için irade göstermek durumunda. Şimdilik bu alanda ciddi adımlar atılıyor.
Tahminime göre Türkiye yaklaşık elli kilometre derinlere kadar inmiş halde. Bunun 150 kilometrelere kadar çıkartılması demek Kandil'in kontrolü anlamına gelecektir.
İnşallah bu gerçek olacak ve Türkiye en önemli sorunlarından birine kalıcı çözüm üretecektir.
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- Hasan Basri Yalçın
- Kandil’e kalıcı çözüm
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