AMERİKA'NIN nasıl ahlaksız bir siyasetin sahibi olduğunu görmekle, dünyanın nasıl büyük bir tehlike altında olduğunu anlayabilmek arasında gerçekler duruyor.

Çağın Hitler'i Netanyahu'nun ayakta alkışlandığı bir ülke çocukların da katilidir geleceğin de.

Amerikalı sinema sanatçısı Robert de Niro'nun yıllar önce İsrail'in Gazze'yi bombalamasının ardından yaptığı yorumu hatırlıyorum. "Kuduz köpek ısırırsa kuşkusuz sahibini suçlarsınız. Bu yüzden bütün suç Amerika'nın." Gazze'deki bebekleri katleden de İsrail ve Amerika'dır.

Kuduz köpek ve sahibi.

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Trump'un kulağının dibinden geçen kurşun, bütün dünyayı ayağa kaldırıyor da birileri Gazze'de ölen çocuklar için oturdukları yerde kıpırdamıyorsa ne söylesek azdır.

Bir Filistinli bebek; binlerce Trump'a bedeldir.

Gazze'de çocuklar öleceğine Trump ölsün. Bu düşüncemin ayıplanacak bir yanı olduğunu düşünmüyorum! Çünkü Trump hem çocukların katilidir hem insanlığın düşmanıdır.

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Trump'ın başkanlık döneminde haysiyetsiz bir arkadaşı vardı; sübyancı milyarder Jeffrey Epstein. Bu sübyancı da Fransa'dan getirttiği 12 yaşındaki kız çocuklarını savcılara ve diğer yetkililere "fuhuş armağanı" olarak gönderiyordu.

Trump bu şerefsizi korumak için onun davasına bakan savcıyı Çalışma Bakanı yapmıştı.

Ama Iraklı, Suriyeli ve Filistinli çocukları gözünü kırpmadan katledenler için kılını bile kıpırdatmamıştı.

O yüzden böyle Amerikan başkanlığının canı cehenneme.

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Netanyahu gibi soysuzu ve ayakta alkışlayanları bütün dünyanın ayaklar altına alması gerekirken, neden Tayyip Erdoğan'dan başka dik duran bir devlet başkanı yok?

Neden Filistinli çocukları gündemden düşürmeyen başka bir yürekli adam mevcut değil?

Bunun cevabı vicdanlarda!

Vicdan oturduğu yerden ayağa kalkar her çığlığa kulak kabartır. Çünkü insan olanda vicdan zorunluluktur. "Dünyayı silahla ve dolarla döndürenler masum insanların hayatını söndürenlerdir" cümlesinde vicdansızlara bir gönderme vardır.

Onların da umurundaydı!

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Gençliğimden beri Amerika'yı niye sevmediğimi biliyorum.

Amerika hala karanlık zenginliğe yataklık eden şeytanlık merkezidir. Amerika dünyada lanetin başladığını belgeleyen siyasetin adıdır. Saldıra saldıra bütün güzellikleri tüketmekte ve sadece terörün kökünü sulamaktadır. Çünkü başka bir beslenme alanı yoktur.

Cana verdiği değeri de görüyoruz, Hitler üretimini de!

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Ne utançtır ki Amerika'nın her ülkede olduğu gibi bizim ülkemizde de ajanları vardır. Onlar politikacı, asker, iş insanı veya gazeteciği kılığındadır.

Hiçbirinin insanlık katında ciğerleri beş para etmez ama Amerikan doları üzerinden işlem görürler.

MUTLULUK TAKVİMİ

Akşam serinliğinde yürüyüş yap.

İhtiyacı olana karpuz götür.

Mutlak adaleti savun.

Su iç.



Hasrete tek başına

Alışılmıyor

Kıymeti kaybetmeden

Anlaşılmıyor



Işıkları söndürüp

Saklanacaktım

Hapsedip gözyaşımı

Ağlamayacaktım



Meğer yağmurlar

Birikmiş gözlerimde

Tutuyla tutula

Dün gece

Sarıldım resmine

Oturup ağladım

Katıla katıla

Hakkı YALÇIN



Yutkuna yutkuna dilimizi kaybettik; hükümsüzdür!



Çanta!

İç çamaşırıyla sahneye çıkan müzik dünyasının erotik şarkıcılar magazinde ve sosyal medyada el üstünde taşınır ama hayalleri duman altıdır. Emekle işleri yoktur para yemekle vardır, sinyal vermekle.

O yüzden böyle ucuz kadınların pahalı iç çamaşırlarına bakılır, kullandıkları çantaların kaç bin dolarlık olduğuna. Beyinlerine bakılmaz çünkü çantalarının içinde ne varsa beyinlerinde de o vardır.