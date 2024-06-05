HAYAT denen kavgada sırtını başkalarına dayayan insanların klasik zaferini izleriz. Asalaklar ordusunun güçlenmesi bu yüzdendir.

Çalışan çabalayan ama hakkını alamayanlar yelkovan gibidir. Hak yemekten nefes almaya fırsat bulamayanlar ise saatin akrepleridir.

***

Yelkovanın dönüşüne tutsaktır akrep, hayatını yelkovanın çalışması üzerine kurmuştur.

Yelkovan yorulduğunda akrebin de işi biter. Ne zaman ki yelkovan harekete geçer, akrebin de hükmü başlar. Oysa gözler her zaman akrebi arar.

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Alttadır ama başrolde olan akreptir, kısa boylu göbekli mafya babaları gibi. Ağır takılır işini sessiz sedasız bitirir. Arada bir kılını kıpırdatır da sürmenaj olduğu kanısı uyandırmasına bakmayın her şeyin altından çıkar.

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Yelkovan dolu dizgindir, dur durak tanımaz. İşlevini kayda geçirmek için her dakika işaret vermek zorundadır. Zarif titreyişlerle gün boyu mücadeleyi sürdürür, akrebin işlerine ön ayak olur en küçük detayları bile hesap eder.

Başkaları "değirmen eşeği" der ama aslında sanatçı ruhu vardır onda. Sanki bilindik bir şarkıyı söyler, çocuklara ninni niyetine.

Uzun boyuna gösterişine aldırış etmeden didinir durur.

***

İnsanların randevularını belirlemesinde yelkovana duyulan saygı inkar edilemez. Ciddidir, ritmiktir, estetiktir, üstelik nefsine hakimdir.

Akrep, "alt kültür" icat eden, "üst kültür masalcısıdır!" Belli zaman dilimlerinde akreple yelkovanın tek vücut olması sizleri asla yanıltmasın.

Onların yönleri aynı olsa da dünyaları ayrıdır.

Yelkovan karıncadır.

Akrep ağustos böceği.

***

Beklenen filmin dışına kaçmaya çalışır akrep ve bunu başarır. Her türlü pisliğe bulaşsa da sorgudan muaftır. Ülkemizdeki "kara para maşalarının" cebindeki akreple, yelkovanı sömüren akrep arasındaki yakınlık sebepsiz değildir. Adı üstünde akrep!

***

Cep telefonlarında akreple yelkovanı göremiyorsunuz diye onların varlıklarını yok sayamazsınız. O teknoloji sizleri bir güzel uyutup, dünyanın kaç bucak olduğunu gösteriyorsa, "zihin soygunlarıyla" yarınlarınızı bile çalıyorsa, çalar saatlere kurban olayım.

Bütün çalar saatler insanları uyandırmak için kurulmuştur.

Guguk kuşu da caba!

MUTLULUK TAKVİMİ

Pencerende kumruların sesini dinle.

Hatıralar tarlasında gezin.

Yaz için çadırlı tatil planı yap.

Bugün mavi ol.



Beni seven kadınlar

Şu üç günlük dünyada

Masumiyet kokusuyla

Bir masal yaşattılar

Bir deniz kabuğunda

Saklandık geceleri

Camın gözünde buğu

Silmedim izlerini



Denizlere açıldık

Yelkenimi diktiler

Sonra bir fırtınada

Kaybolup da gittiler



Ama biri vardı ki

O hançeri sırtıma

Nasıl saplayıp gitti

Onu affedemedim

Hakkı YALÇIN



Bizim vergilerimiz vergi, kulüplerin milyonlarca dolarlık borçları iki renkli sergi



Kirli para!

Bir gün özgür olmaya karar verirseniz, başkalarının hayatına müdahale etmekten vazgeçmekle başlayın işe! Bir gün zengin olmaya karar verirseniz de gönlünüzden başlayın!

İnsanların kirli bir para için kendilerini bu kadar paralamasına gerek yok. Kefen fiyatlarını öğrendim de kulüp formalarından bile ucuz.

Kırdınız mı şifreyi?