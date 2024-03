yakın arkadaşın arasındaki diyaloğa şahit oldum da hiç şaşırmadım.

***

-Bizim mahallede 22 aday var.

Muhtarların kendilerini bu kadar ciddiye aldığı bir seçim görmedim.

-Büyük kalelerin küçük taşlardan yapıldığını unutma.

***

-Yaya geçidinde yere tüküren birini gördüm dondum kaldım.

-Yok başka İstanbul git kendine bir orman bul deseydin!

-Dedim, yumruğu yedim!

***

-Şey, fazla yumurtan var mı?

-Kusura bakma ben mutfağımdan uzak yalnız bir kovboyum.

***

-Gül üstüne gül kokladım, sonra da çiçek aşısı yaptırdım! Zeytin ağacının yeşil gözlerinden muhabbet kaptım.

-Bir de şarkı yazsaydın bari!

-Yazdım da okunmadı!

***

-Dün sokakta herkesin gözü üzerimdeydi, deli gömleğimi giymişim.

-Pantolonu giymeyi unuttum deme!

-Unutmuşum!

***

-Uzun süredir takip ediliyormuş hissi taşıyorum be abi!

-Kesin kader bekçilerindir!

***

-Geçen gün gönderdiğim toynaklar ayağına oldu mu?

-Ben de sana kara kına yolladım!

***

-Toplu fotoğraflarda poz verenlerin dağıldıktan sonraki hallerini görüyor musun?

-Özgürlük böyle bir şey!

***

-Duydun mu hakemler bu haftaki maçlarda düdüklerini tavana asacakmış.

-Yapma ya! Ben de tabanları için yağ üretimine başlayacaktım!

***

-Annemle kız bakmaya gittik, babası ne iş yaptığımı sordu, 'kendi ayaklarımın üzerinde durabiliyorum' dedim.

-Bırak oğlum bu ayakları!

***

-Sosyal medyada iç çamaşırlarını sergileyen kadın, üstelik binlerce dolar nafaka alıyormuş bir kerizden!

-Hala bitmedi kafa ütülemen, çek şu kordonu prizden, benim ellerim ıslak.

***

-Desene bana bunca sözü boşu boşuna söylettin. Demek oluyor ki her yazının sonuna böyle geliniyor.

-Boş ver hafızalar itinayla siliniyor.

MUTLULUK TAKVİMİ

Uyumak için değil uyanmak için oku.

Bugün bir insanın hayatında melek ol.

Kedilerin resmini çek.



Rüzgara kapılmış

Yaprak gibiyim

Sevdalı yüreğim

Can çekişiyor

Dinlediğim şarkıları

Ettiğim duaları

İçimdeki yangınları

O bilmiyor



O bilmiyor

Hala eski anılarla

Yaşadığımı

O bilmiyor

Resimlere bakıp bakıp

Yalvardığımı

Ona vurgun olduğumu

Ağlayıp kahrolduğumu

Yıkılası gururumu

O bilmiyor

Hakkı YALÇIN



Ne acıdır ki kin güden düşmanlık el veren dostluğu yendi.



Tüccarın günlüğü!

"Usta bir tüccar olduğumun farkındayım ama bu beni kötü biri yapmıyor çünkü ticaret yapıyorum.

Dolar yükselirken alçaklığımdan vazgeçecek değilim. Süt ve et ürünlerinin içine neler katıldığını biliyorum ama insanlar bayılıyor ki alıyorlar.

Ben de üstüme düşen kötülüğün karşılığını alıyorum kendimi niye sorgulayayım. Bize böyle öğrettiler, ticarette her yol makbul. Ve gerçek tüccarlık da budur; parayı bul da nasıl bulursan bul!"