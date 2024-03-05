SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yazarlar HAKKI YALÇIN Taş!
HAKKI YALÇIN

HAKKI YALÇIN

hakki.yalcin@takvim.com.tr
Tarihi 5 Mart 2024

HABERİ
SESLİ DİNLE

Taş!

ESKİDEN ayıp olan şeylerin şimdi gurur sayıldığı bir zaman tünelinden geçiyoruz.
Yarınlar kefenlendi. Görünen o ki adalet, zarafet ve asalet kombinasyonu futbolumuzda bir daha asla gerçekleşmeyecek.
Yıllarca kazanmanın her yolunu hak sayanların ve nasıl olursa olsun şampiyonluk duygusunu bu topraklarda canlı tutan kabadayı teknik adamların öldürdüğü değerlerdir bugünleri doğuran! Bir yanda yöneticiler öte yanda hakemler.
Ve bu sezonu da dikkatli irdeleyin; birileri perde arkasında Hacivat'la Karagöz oynatmıyor emin olun!

***

Derbi bitmiş, Galatasaray Kulübü'nün sosyal medya hesaplarından 18 saniyelik bir video paylaşılıyor. Tüyleri yolunmuş bir kartal, sarı lacivert bir salıncakta "inleyen nağmeler" şarkısını dinliyor.
Yüzyıllık büyüklüğe bakın, ezeli rekabetin ve asaletin hangi boyutlara geldiğine!
Beşiktaş taraftarını bahane etmek başka şey, kulüp olarak böyle bir videoya mühür basmak şey. Adalet ve asalet ütopya artık!
Eğer Galatasaray-Fenerbahçe finali "şampiyonluk maçına" dönüştürülürse, olanları olacakları düşünmek bile istemiyorum.

***

Gelelim hakemlere. Üç hakemle yönetilen ve teknoloji nedir bilmeyen hakem yıllarını hatırlıyorum. Hakemler elbette o zaman da hata yaptılar ama asla cinayet işlemediler. Düdükleri kalplerinden üflediler çünkü!
Her ne kadar sır vermeseler de şimdiki zamanda bazı hakemlerin "ağzını arayın" düdükten başka şeyler bulabilirsiniz.
Gördüklerimize mahsuben!

***

Futbolumuz asaletin yolundan caydı. İnsani değerleri yok sayan teknoloji dünyasında çirkinliklere karşı durmanın nostaljisi bile kalmadı.
Sportmenliğin yoluna taş koyanlar o taşları çocukların başına atmasınlar!
Hiç olmazsa!

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Canlı ölü! 05 Mart 2024, Salı Beyin ölümü! 02 Mart 2024, Cumartesi Sokak sakinleri 01 Mart 2024, Cuma Yutkunmak! 29 Şubat 2024, Perşembe
Gönül Dağı’na veda etti! Kasaba hüngür hüngür ağladı! İşte yerine gelen isim
Gönül Dağı'na veda etti! Yerine bakın kim geldi
Prim gün eksiği olana B planı çıktı! EYT’siz 3.600 ila 5400 günle kısmi emeklilik imkanı da cepte! SGK’ya başvuran toplu para alacak
Prim gün eksiği olana B planı çıktı!
Gram tam yarım çeyrek altını olanlar hemen baksın! Darphane’de üretim süreci böyle başlıyor
Altın nasıl üretiliyor?
EYT’li olamayana kademeli emeklilik çıkacak mı?
EYT’li olamayana kademeli emeklilik...
AFAD açıkladı: Çanakkale’de 4,9 şiddetinde deprem!
Çanakkale’de 4,9 şiddetinde deprem!
SON DAKİKA