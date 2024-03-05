ESKİDEN ayıp olan şeylerin şimdi gurur sayıldığı bir zaman tünelinden geçiyoruz.

Yarınlar kefenlendi. Görünen o ki adalet, zarafet ve asalet kombinasyonu futbolumuzda bir daha asla gerçekleşmeyecek.

Yıllarca kazanmanın her yolunu hak sayanların ve nasıl olursa olsun şampiyonluk duygusunu bu topraklarda canlı tutan kabadayı teknik adamların öldürdüğü değerlerdir bugünleri doğuran! Bir yanda yöneticiler öte yanda hakemler.

Ve bu sezonu da dikkatli irdeleyin; birileri perde arkasında Hacivat'la Karagöz oynatmıyor emin olun!

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Derbi bitmiş, Galatasaray Kulübü'nün sosyal medya hesaplarından 18 saniyelik bir video paylaşılıyor. Tüyleri yolunmuş bir kartal, sarı lacivert bir salıncakta "inleyen nağmeler" şarkısını dinliyor.

Yüzyıllık büyüklüğe bakın, ezeli rekabetin ve asaletin hangi boyutlara geldiğine!

Beşiktaş taraftarını bahane etmek başka şey, kulüp olarak böyle bir videoya mühür basmak şey. Adalet ve asalet ütopya artık!

Eğer Galatasaray-Fenerbahçe finali "şampiyonluk maçına" dönüştürülürse, olanları olacakları düşünmek bile istemiyorum.

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Gelelim hakemlere. Üç hakemle yönetilen ve teknoloji nedir bilmeyen hakem yıllarını hatırlıyorum. Hakemler elbette o zaman da hata yaptılar ama asla cinayet işlemediler. Düdükleri kalplerinden üflediler çünkü!

Her ne kadar sır vermeseler de şimdiki zamanda bazı hakemlerin "ağzını arayın" düdükten başka şeyler bulabilirsiniz.

Gördüklerimize mahsuben!

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Futbolumuz asaletin yolundan caydı. İnsani değerleri yok sayan teknoloji dünyasında çirkinliklere karşı durmanın nostaljisi bile kalmadı.

Sportmenliğin yoluna taş koyanlar o taşları çocukların başına atmasınlar!

Hiç olmazsa!