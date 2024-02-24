SOYKAN Başar U19 Milli Takım Teknik Direktörü.

Sorumlusu olduğu takımla ağustos ayından bu yana çıktığı 9 maçta 8 galibiyet 1 beraberlikle harika bir performans gösterdi.

Alt yapının temel taşlarından birinin kaç yıldır yaptıklarını yakından izliyorum. Gözleri ufukta, Avrupa'yı adım adım dolaşırken bulup ortaya çıkardığı gençlerden biri de Kenan Yıldız A Milli Takım oyuncusu.

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Gençlerin direncini arttıracak ve futbola asalet katacak değerler böyle teknik adamlarda mevcutsa, dünyanın her yerinde böyle Soykan Başar gibi teknik adamlar el üstünde taşınmalıdır.

Hem usta hem terbiyeli.

Hem sportmen hem bilgili.

Böyle teknik adamların doğruları gelecekte anlam kazanacak diye, bugün kazandırdıklarının hakkını vermemezlik edemeyiz.

Çünkü büyük kulüplerimizde de görüyoruz ki, takımların içini yabancılarla doldurmakla Avrupa takımı olunmuyor sadece gençliğe sekte vuruluyor.

Çuvalla para harcayan takımlarımız da yerle bir oluyor.

Bileklere öldüresiye basmanın moda haline getirilmesinin eğitimle ilgisini araştıran veya tartışan niye yok?

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Gerçeklerin en güzel yanı söylenebilmesidir. Duyulan Soykan Başar'ın ayak sesidir, bilgi sesidir. Hiçbir şeyi unutmadan yenilikleri öğrenmesidir.

Böyle özel adamları işaret etmek de kurduğumuz cümlelerin hak eden insanlara cümlelerimizin selam vermesidir.

O yüzden bu topraklardaki teknik adamlığın haysiyetli duruşunu hatırlatmaktan her zaman gurur duyarız.

Futbolda adamlığın önü açılırsa Soykan Başar gibi teknik direktörler futbolumuza yeni bir soluk getirecek ve birçok şeyin de önü açılacaktır.

Lütfen onlara uzaktan bakmayalım.