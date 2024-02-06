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HAKKI YALÇIN

HAKKI YALÇIN

hakki.yalcin@takvim.com.tr
6 Şubat 2024, Salı

Üç yıldız!

BU hafta tutkuların içinde mücadele eden futbolcuların yetenek sergisini izledik.
Milyonlarca dolar ödenen yabancıların çoğunun kulübelerde bacak bacak üstüne attığı futbolumuzda onlar harika goller attılar.
Bir kez daha söylüyorum;
"gençlik ateşini yakmayanlar kulüpleri yakar!"

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Fenerbahçe'de Cengiz Ünder sol ayağındaki sihri gizlemeye bile çalışmayan ama yeteneğinin hakkını veren bir delikanlı. Takım kötü oynarken bile "can yelekleri bende panik yapmayın" havasını yaratıyor arkadaşlarına! Karşısındaki rakiplerini incitmemeye çalışırken, "kusura bakmayın" diyor kalecilere, "bu golleri atmak zorundayım!"

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Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz bu sezon boyut değiştirdi.
Takımına oksijen taşıyor, rakip alana top taşıyor ve en kritik pozisyonda golünü atacak beceriyi de gösteriyor.
Takımda rakibine kendisini bu kadar güçlü hissettiren başka bir futbolcu yok. Her pozisyonda istikrarlı bir inatçılık. Takım oyuncusu olmak böyle bir şey.
Efendi duruşu da caba!

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Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy harika goller atarken ıskarta yabancıların boyasını da akıttı.
Bu delikanlıda temiz bir ifade gücü ve müthiş bir enerji birikimi var. Henüz 18 yaşında ama ustalığın bütün halleri mevcut.
Kendisindeki farklılığı vuruşlarıyla tanımlıyor.

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Beşiktaş-Trabzonspor maçında Arda Kardeşler, Trabzonspor'un net penaltısını vermedi.
Pozisyonun ardından da Beşiktaş'ın golü geldi. Belki de maçın kaderi değişti. O yüzden bazı hakemler asla değişmez.
Hakem gördüğünü çalmıyorsa emek çalıyordur! O yüzden Arda Kardeşler gibi hakemlerden ve pozisyonu YOK etmek için VAR olduklarını zannedenlerden kurtulmamız gerekiyor.
Ama onların kulaklarını bile çekmeyenler varken, haksızlığın yeni klip çekimlerine hazır olun!

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