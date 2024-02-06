Taksi şoförünün direksiyon başında vurularak öldürüldüğü sahne gözümün önünden gitmiyor.
Namuslu bir emekçiye yakın saldırı!
Şimdi o celladın bile savunulmaya hakkı var ama o şoförün yaşama hakkı elinden alınmış bunun hesabı nerede?
O şoförün kursağında sabahtan kalma lokmalar boynunda iki kurşun.
Yürek yakan bir dram!
***
Kan dökmenin kan vermekten değerli sayıldığı bir dünyada yaşıyoruz artık. O yüzden dünyanın dönüşünün hızlanması istiyorum. Bu kadar kötülüğün altından kalkacak gücün sadece ilahi olduğuna inanıyorum çünkü.
O cellatlar her yerde. Ya uyuşturucu kullanıyor ya da beyinleri hadım edilmiş.
Sosyal medya mezbahaları kan kokuyor.
***İnsanın insana elini uzattığı masum yılların özlemini çekiyorum.
Sakladığım eski dergilerden birinde elinde sefertasıyla Yeni Cami önünde güvercinlere yem atan bir adamın siyah beyaz fotoğrafına bakıyorum da içim eriyor.
1960'lı 70'li yılların filmlerine baktığımız zaman sokaktan geçen insanların yüzlerinde masum bir ifade görülüyor, içlerinde zerre kadar kötülük olmayan çocuksu bakışlar.
Teknolojinin palazlanmasından sonra artan kir oranı ve kötülük insanların yüzlerine vurdu. O kötüler de insanları sırtından vurdu. Üstelik her biri kudurdukça kudurdu!
***
Keşke gidenler geri gelebilseydi.
Gözlerimle gördüm; mazinin o güzel insanları tanımadıkları insanlara bile gülümseyen sokak lambası gibi baktı.
Çocuklara gözleri gibi baktı.
Bizler o güzel insanların izlerini de terk etmedik, siyah beyaz fotoğrafları da.
Fotoğraf deyip geçmeyin.
Fotoğraflar kabuğunu temizler yaraların. Geçmiş zamanların asaletini simgeler.
Gençliğim fotoğraf çekmekle geçti, şimdi insanlıktan nasibini almayan zalimler için sifonu çekiyorum da işe yaramıyor.
***
Neymiş, kötülük adına her taşın altından çıkanlar bir daha insanlığın kalbine giremezmiş.
Onların insanlıkla ne zaman işleri olmuş ki böyle dertleri olsun!
Gözlerine bakın yeter!
O zalim çakalların ceplerindeki silahın dumanı bile gözlerinde tüter!
MUTLULUK TAKVİMİ
Hiç kimsenin daha sonra değişeceğini umma.
Çocukların fotoğrafını çek.
Işıklı gece lambaları kullan.
Bir alışkanlıksın
Bir kara sevda
Hala bir kor gibi
Yanıyor tenim
Zannetme ki bende
Sararıp soldun
Daha elin olmadım
Hala seninim
Hala tutuyorum
Senin yasını
Gittin ya öğrendim
Ağlamasını
Yerine koymadım
Bir başkasını
Daha elin olmadım
Hala seninim
Hakkı YALÇIN
Kötülüğün kuluçkasına yatanların horozları bile yumurtlar.
Unutmamak!
Bugün büyük depremin yıl dönümü.
Birliği bütünlüğü ve yardımseverliği en çok bu deprem sonrasında gördük.
Kanına iyilik aşılanmış hayırlı evlatların nasıl çalıştıklarını gördük.
Ama depremden sonra Kahramanmaraş'ta yıkık dökük evlerin kiralarına bile yüzde yüz zam yapan insanları da gördük.
Felaketlerde "hatırlamak" değil "unutmamak" dersine parmak kaldırmaktır hayat. Allah böyle afetleri bir daha göstermesin!