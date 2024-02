ölmeyecek gibi yaşamaya koşanlara "dur" diyen bir ölüm levhası var. Uzaktan pek görülmüyor da yakına gelince iyi okumak gerekiyor.

***

Geçenlerde ilk pişmanlığımı aramaya gittim, karşı kaldırımda bir levha gördüm; "gençlik ne güzel şey!" Tam karşıya geçecektim ki kırmızı ışıkta başka bir levha; "hayallere karşı yürütmeyi durdurma kararı alınmıştır!"

***

Aklımı yolda bıraktığım bir akşam tam bana göre bir levha gördüm. "Deli olmaya adaylar aranıyor!" Değneğini at gibi koşturma şartı vardı da "sinirli" değneğim bir halta yaramadı. Üstelik zılgıt yedim; "sizin gibilerin bu işlere pek aklı ermez!"

***

Gariban mahallelerdeki "çıkmaz sokak" levhalarına merakım büyüktür.Sokağın sonundaki evin kapısında "yavru kuzumu benden alan uyuşturucu baronlarının boynu devrilsin" yazılı levhayı aldım, görkemli villadaki lüks bir cipin ön camına bıraktım. Kameradan beni teşhis etmişler. Aranıyorum!

***

"Göğüs kafesimdeki kuşları uçurdum bana hayat getirecekler" diyen lösemili bir çocuğun sözleri her zaman aklımdadır.Sokağıma lösemili çocuklar için melek resimli levha astım, yanına da not yazdım."Hiçbir iyilik için geç değildir ve her çocuk hayata emanettir ölüme değil." Okuyanlar baktı geçti."Televizyonlarda göbek atacak yeni moda delikanlılar aranıyor" diye küçük bir levha astım.Talep izdihamı yaşandı.

***

Bir baktım ki magazinde ünlenmiş bir parazitin evinin önündeyim. Çuvaldan taşan para görüntülü bir levha ürettim, yanına da renkli kalemlerle yazdığım panoyu kapısına bıraktım."Makyajınla rujunla ve marka giysilerinle güzelim diye övünme.Yollar da pırıl pırıldır ama altından kanalizasyon geçer!" Bu kadar emeğin karşılığında sadece bir sivrisinek vızıltısı duydum.

***

Hayatım boyunca ceketinin astarını bile göstermeyen zarif zenginleri de gördüm sonradan görmeleri de. Ama bu ülkede "zenginler ve yoksullar adaletin karşısında aynı kefededir" levhasını ömrü billah göremedim!

***

En berbat levhayı da şehrin meydanında gördüm. "İkinci bir emre kadar insanların birbirlerini sevmeleri yasaklanmıştır. Üçüncü şahıslara duyurulur." Böyle levhaya yapabileceğim bir şey olmadığını fark ettim ama o sırada babasıyla dertleşen bir çocuğun isyanını duydum.

"Ben korku ve nefretle değil, sevgiyle saygıyla, özgürce büyümek istiyorum!"

MUTLULUK TAKVİMİ

Hayatta her şeye hazırlıklı ol.

Biraz da vicdanının sesini dinle.

Hile yapma.

Yeşilçam filmi izle.



Melekler yazmıştı

Hikayemizi

Bakınca ölürdüm

O gözlerine

İsmin iki hece

Sevgin dağ gibi

Seni iliklerdim

Düğme yerine



Yok yere hasretin

Koluna girdik

Mektuplarda kalan

Aşk acısıyız

Şimdi kalbimizde

Başka sevdalar

Yalan gönüllerin

Kiracısıyız

Hakkı YALÇIN



Sosyal medyada fink atanlar kalemle yazılan güzelliklere link atsın biraz!



Ağaçların boyu!

Bu dünyayı çocuklardan kiraladık ve ama borcumuzu ödemek şöyle dursun, o borçları çocuklara yüklüyoruz.

Bazıları kendilerini gezegenin sahibi zannediyor toprağın altını üstüne getiriyor.

Toprağı ayağımızın altına alıyoruz diye kendimizi matah bir şey sanmayalım.

Oysa hayvanlardan elde edilen gübre bile tabiat ana için bu kadar değerliyken, merak ediyorum insanlar neden bu kadar böbürleniyor?

Bu dünyada ağacın boyunu aşmış bir insan tanıyor musunuz?