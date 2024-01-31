PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yazarlar HAKKI YALÇIN Yetenek ve yetki!
HAKKI YALÇIN

HAKKI YALÇIN

hakki.yalcin@takvim.com.tr
31 Ocak 2024, Çarşamba

Yetenek ve yetki!

İÇLERİNE kapandıkça başlarına gelecek felaketi hissetmek Fenerbahçe'nin rakiplerinin kontra oyununun sebebiyse, kazaları onarmak da Fenerbahçe'deki ustalığın ve geri dönüşün sebebi sayılmalı.
O yüzden özellikle orta alan oyuncularının rakip alana bindirirken arkalarına bakmaları zorunludur.
Her şeye rağmen verilen mücadeleye baktığımız zaman Fenerbahçeli futbolculara yakıştıracağımız en anlamlı gerçek; "aynı aşkın savaşçıları" olduğudur!
Yeteneklerinin verdiği yetkiyi olumlu kullanan Cengiz Ünder'in daha önce attığı gollerdeki şifreler rakip takımın eline geçse de onun vuruşlarına kalecilerin yapabilecekleri fazla şey olamıyor. Topun ayağında can bulmasıyla tribünlerde heyecan bulması arasındaki ilişkinin tanımlaması da "Cengiz vurursa gol olur!"

***

Topları direkten dönen bir takımının talihinin son dakikalarda dönmesi kaçınılmazdır;
Galatasaray'ın maçı son dakikalarda kazanması da emeğin ödülüdür.
Bu sezon adamım; Barış Alper Yılmaz. Hırslı bir oyuncudan star etiketi bastırıyor. Kendini geliştirmek istemeyenler için de afişler astırıyor duvarlara.
"Formanın içine yüreğinizi koyarsanız maçın kazanılma şartlarını da oluşturabilirsiniz" notuyla birlikte.
Galatasaray'da Abdülkerim'in yokluğu Icardı'nin yokluğu kadar sorgulanmalıdır.
Futbolda oyun kurma matematiğine en uygun savunma oyuncusu Abdülkerim. Onunki beklerin açığını bile onaran savunma rapsodisi.

***

Beşiktaş'ın kötü bir sezon yaşadığı yetmezmiş gibi, üstüne üstlük Beşiktaş denince hakemlerin gözüne "katarakt iniyor!" Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos'un hayallerle dolu basın toplantısından kalan tek gerçek; "iki maçtır penaltımız verilmiyor!" Bu ülkede adaletin hükmü yok, Fernando Santos gibi misafir adabındaki adamların haklı görüşleri de hakemleri pek ilgilendirmiyor.
Hakemlerin gözü yükseklerdeyse, Beşiktaşlı futbolcuların birbirlerinin omuzlarına basarak yükselmesi zorunludur. Bizim bildiğimiz Kartal asla boş manzaraya havalanmazdı!

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Diller de çürür! 31 Ocak 2024, Çarşamba Esra Erol 30 Ocak 2024, Salı Murat Kurum 26 Ocak 2024, Cuma Cennet kuşları 25 Ocak 2024, Perşembe
Emekliye 11.641 TL zam farkı ilave ediliyor! Tarih belli: SSK, Bağ-Kur emeklisinin çıplak maaşına %4 ek ödeme yatıyor! 1999-2000 sonrası SGK’lılar...
Emekliye 11.641 TL zam farkı ilave edildi!
Popstar Mehtap’tan Hülya Avşar itirafı! O gerçeği ilk kez açıkladı! “Helin Avşar çok aradı” Pavyon açıklamasıyla gündemdeydi...
Popstar Mehtap’tan Hülya Avşar itirafı!
T.C. BEYPAZARI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN Resmi İlandır
T.C. BEYPAZARI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
7 yıl önce evlenip yurt dışına yerleşen Asena’nın eşi bakın kim çıktı!
▶️ 7 yıl önce evlenip yurt dışına yerleşen Asena’nın eşi bakın kim çıktı!
Seray Sever ikizlerini paylaştı! İşte Alya ve Sofia’nın son hali…
▶️ Seray Sever ikizlerini paylaştı!
SON DAKİKA