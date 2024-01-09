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HAKKI YALÇIN

HAKKI YALÇIN

hakki.yalcin@takvim.com.tr
9 Ocak 2024, Salı

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Cengiz Ünder!

FENERBAHÇELİ Cengiz Ünder pazar günü başka bir galaksiden gelmiş gibiydi.
Pozisyon soğumadan gol sofrasına oturan uzaylı bir çocuk! Sol ayak vuruşlarını kimsenin ulaşamayacağı yerde muhafaza ettiği belliydi, "tanıştığımıza memnun oldum" dedi, "ben Ünder. Cengiz Ünder!" Attığı o harika golleri duvarlara poster olarak asarken, "bir adam bir takıma karşı gerektiğinde çok şeydir" notunu da posterin altına biz yazdık.

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İyi işaretler kadar kötü anonslara da bakmak lazım.
Fenerbahçe savunmasının çabuk adamlar karşısında dışa vuran "ağırlıkları", Dzeko'nun attığı gole rağmen "yaşlı duruşu" ve Tadic'in hala saklambaç oynamaktan kurtulamayışı Cengiz Ünder'in sihrinin arasında kaybolup gidemeyecek kadar netti.

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Galatasaray'ın çok önemli eksiklerle çıktığı Konyaspor maçında gördük ki, bazı futbolcuların yedeği yoktur. Icardi, Sacha Boey ve Toreira gibilerinin mesela. Onlar omurgadır, oyunu güzelleştirmekle kalmayıp ruh takviyesi de yaparlar.
Ama Abdülkerim Bardakçı gibi adamlar da vardır, gecenin kayıpsız geçmesine yürek koyar, ayak koyar, kafa koyar.
Sonra bir bakarsınız zor görünen maç 3 farklı sonuca döner.
Her yoklamada "buradayım" diyen ve maçın kaderini belirleyen böyle adamlarla güzeldir futbol. Kendini geliştirmeyi reddedenlerle değil.

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Beşiktaş'ta karamsar bir hava hakim. Sahada ne üretim ne mücadele ne mantık. Fiziken çökmüş futbolculardan her maçta aynı bildiri; "hepimiz bir gölge oyununun içinde tıkandık kaldık!" Hepsine tek tek soralım bakalım; "sizleri bu hale kim getirmiş olabilir?" Kendinizden başka!

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