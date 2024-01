borcunun banka borcundan bile değerli olduğunu unuttuk.Emekli postacılar adresini bulamayan mektupların sahiplerini ararken, bizler binecek at dahi bulamadan giden güzel insanları boşuna bekliyoruz belki de.

***

Adına ağaç dikmek, "dikili bir ağacım yok" demekten daha kolaydır.Bozulan bir toplumu onarmak için "hayal tamircileri" gerekirken, hoşgörü yılının bu topraklara gelebilmesi için izin kağıdı gerekiyor belki de!

***

Bir türlü karşılığını bulamayan soruların cevaplarını boşuna bekliyoruz.Kesin tedavi için yarayı kaşımak ve yeniden kanatmak zorunludur.Ruhumuzdaki adalet yeniden ayaklansa demokrasinin kötü tarafını temsil etmekten vazgeçeriz belki de.

***

Düşünenlerin mağlup, ipini sahiplerine teslim eden kuklaların galip sayıldığı bir oyunda berbat seyircileriz.Medyada popüler olmak için yavşak konularla gündem olmak gerekiyor.Kendimizle karşılaştığımızda tanımazlıktan gelmek en iyisidir belki de!

***

Banka müdürlerine; "dolandırıcılara para kazandırmak için kasalarınızı yasadışı işlere açacağınıza, gözünüzü dört açmanız gerekiyordu" demenin yararı yoktur.Her türlü dolandırıcılığı yapıp yasalar önünde korunmak, yumurta topuklu kabadayıların zaferidir belki de.

***

Yoksul ama dürüst insanların mesajlarındaki zenginlik, ahlaksız zenginlerin anlayabileceği bir şey değildir.Kirli paranın dolaşıma girmesiyle kanı bozuk dolaşımın itibarı arttı.Talih oyunları gerçek yüzünü gösterirken, kazananların yüzünü görmek için üç boyutlu gözlükler bile yetersiz.Bunlar manzaradan ders almayanların kaçınılmaz kaderidir belki de.

***

Maziyi hatırlatma tabletleri üretmek ilaç sektörü için akıllı bir yatırım değil.Varsa yoksa depresyon ilaçları!Teknolojiyi alt edebilmek için nostaljik mektupların içine bir avuç gül kurusu koymak gerekiyor belki de.

***

Müsait olanı kötüye dönüştüren hayat, iyileri kabuğuna çekilmeye zorluyor.Azalan güzelliklerin yarın hiç kalmayacağını, çoğalan kötülüklerin azalmayacağını öğrenmek için geç kaldık.Uzun hava türküler düşmanlığı kısa kesmek için bir tercih sebebiydi belki de.

***

İç çamaşırıyla sahneye çıkan pespaye kadınlara, dizilerdeki züppelere "sanatçı" denilen bir ülkede, acıları yoğurup umut yapmak en önemli sanat dalıdır belki de.

MUTLULUK TAKVİMİ

Asansör yerine merdiven kullan.

Şiir oku sesini kaydet.

Kibar ol.

Maske tak.

Popüler değil saygın ol.



Tek kişilik bir aşk var

Kırılmış aynalarda

Seni tanıyan nasıl

Sensiz kalabilir ki



Seven yürek gitse de

Gözü arkada kalır

Bir veda nasıl senden

Güzel olabilir ki



İhtimallerde yoksan

Bari aşkı hatırlat

Bu kalbi sevmek için

Taşıyoruz be hayat



Bizim neyimiz noksan

Ömrümüze ömür kat

Biz zaten ölmek için

Yaşıyoruz be hayat

Hakkı YALÇIN



Güzel sonuçlar haksız sebeplerle mücadele edenlerin hakkıdır.



Soyağacım!

"Nerelisin?" diye sorulmasından nefret ediyorum.

Benim hemşericilik ile işim yoktur, muhtemeldir ki soyağacım bitki örtüsüdür. Bütün çocuklar ezebilir.

O yüzden ne kendimi tarihe borçlu hissederim ne de merak edip birilerine sorarım.

"Senin soyağacın nedir?" diye.

Ya da "nerelisin?" diye.