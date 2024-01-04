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HAKKI YALÇIN

HAKKI YALÇIN

hakki.yalcin@takvim.com.tr
4 Ocak 2024, Perşembe

Bozuk para!

İdelikanlının Guatemala'da okul yaptırabilmek için Almanya'dan yola çıkıp Pekin'de son bulan yolculuğunun belgeselini izledim.
Sosyal medya kanalıyla 50 bin Euro bağış toplamak için. O parayı olağanüstü tabiat şartlarıyla mücadele ederek ve sadece bisiklet kullanarak topladılar. Hatta iki okul birden yaptırdılar.
Sevinçlerini gördüm de "insanlık yaşıyorsa her zaman umut vardır" dedim.

***

Çok parası olup da insanlar için kılını kıpırdatmayan zenginleri gördüğüm zaman, cebimdeki "bozuk paraları" onların yüzüne saçmak istiyorum.
Hücre dokuları "bozuktur" ya onlar yere düşenleri bile toplar!

***

Hayatlarından insanlığı çıkarıp, namussuzlukla toplayıp, şerefsiz kazançla çarpanlar günahlarını kaça bölerse bölsün hep artıya geçerler ya buna yeni moda matematik denir.
Oysa parayı düdükleyenlerle parayı verenlere düdük üfleyenler arasındaki sayısal bağlantılar ne matematik kurallarına uyar ne insanlık kurallarına.
Yapay zekayı böyle konularda kullanacaklarına hiç şüpheniz olmasın.

***

Geçim sıkıntısı çeken insanlar yeri gelir eşyalarını satar da gözleri paradan başka bir şey görmeyenler dostlarını bile satar.
"Yere batsın" deriz, "bu adaletsiz dünyanın popülerliği de parası da." Milyon dolarları su gibi harcayanların muslukları aslındaki yılan ıslıklarıdır ya, biliriz ki şerefsizliğin yazısı da birdir turası da.

***

Böyle zengin erkekler ahlaksızlığı tescillendikçe el üstünde taşınıyorsa orada onurlu insanlar tehlike altındadır.
Öldürdüğü değerler için milyonlarca dolar ödeniyorsa, böyle zenginlere "kiralık katil" denmesinde bir sakınca yoktur.

***

Arkadaşlarını dolandıran kabadayılarda da gördük ki para itibarlı silahtır.
Parası ve etiketi olanın yasası kasasındadır. Zorbanın ve zenginin hukuku hukukun zenginliğini alt etmiştir.
Neymiş iyiler kazanırmış.
Kim diyorsa halt etmiştir!

***

Bencil zenginliğin zehirli sarmaşık gibi yayıldığı bir dünyada insanların elinin altında istemediğiniz kadar kötülük bulunur.
İnsaniyet namına yüreklerini insanlığa açmaları rica olunsa da o ricaya uyacak adam zor bulunur.
Bu meseleden çıkan sonuç.
İyiliği temsil edecek kudret her zenginin kanında mevcut değildir.

MUTLULUK TAKVİMİ
Markette etiketleri sorgula.
Kuş satın al özgür bırak.
Kaşkol kullan.
70'li yılları araştır.

Bedeli her neyse
Ödedim elbet
Bir lokma öfkeye
Bin yudum hasret
Alın yazımdan
Bir roman çıkar
Aşkını harcayan
Kullara ibret

Bilemem kaç kulaç
Hayatın suyu
Yüreğim sürgünde
Geceler boyu
Şimdi gözlerimde
Bu dipsiz kuyu
Boş yere harcanan
Yıllara ibret
Hakkı YALÇIN

Ağzı kan kokan kabadayıların dolandırıcı olması tesadüf müdür sanıyorsunuz?

Deprem ülkesi!
Japonya'daki büyük depremden sonra eğitilmiş insanların nasıl sakin davrandıklarını görünce bizim içler acısı halimiz ortaya çıktı.
Deprem ülkesiyiz her en tehlike altındayız ama deprem eğitimi konusunda hiçbir çalışmamız yok.
O yüzden depremin bizlerden alacaklarını fena halde ödemekle yükümlüyüz.
Meseleyi hala hafife aldığımız için.

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