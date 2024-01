insan kendi sesiyle karşılar sabahı, hele yeni yıl sabahını!Hainliklere ve zulme karşı durmak için önce ayağa kalkmak gerekiyor.Ayağa kalktıktan sonra da yürümek!Şehitler ve Gazze için İstanbul Galata Köprüsü'nde dün sabahın erken saatlerinde büyük bir yürüyüş gerçekleşti. Ben de onlara selam çaktım.

***

Karanlık güçlerin egemen olduğu bir dünyada haksızlığa karşı her türlü yürüyüşün rengi beyazdır.Çocuklarımız şehit edilirken, Gazze'de insanca yaşamın bütün giriş ve çıkışları kapanıp, kansız saldırıların önü açık bırakılırken ne söylense azdır.

***

Sabahın erken saatleri, bir avuç Filistinli insanın canıyla oynanması dünyanın zalimlerine sinema filmi izlemek kadar keyif verirken, Gazze'deki çocukların ölümleri Amerika ile İsrail'in kanlı kahve saati, Arap ülkelerinin de nargile saatidir.Yalelli dünyada!Bunu da görmezlikten gelmeyelim.

***

Ama kaybetmesi gerekenleri zorbalıkla kazananların da sonu gelecektir elbet.Onlar dünyanın gözünün içine bakarak geviş getirerek konuşan hokkabazlar Dün de söylemiştim bugün de söylüyorum. İsrail ve Amerikalı yarasaların üzerini arasalar zerre kadar insanlık bulamazlar!Aslında ölü bir çocuktur İsrail ve Amerikan başkanlarının dengi.Kimsenin kuşkusu olmasın ki ölü çocuklar da konuşacak bir gün ve asıl o zaman başlayacak Filistinli çocukların cengi!

***

Bunu da en iyi biçimde dün sabah erken saatlerinde yürüyenler bilir.

Çünkü yürürken de sınanır insanlar.

Ve en yürekli biçimde yürürken kınanır dünyanın zalim puştları!

İstanbul'dan yankılanan sesler dünyanın her köşesine giderken!

MUTLULUK TAKVİMİ

Yeni yılda kendini yenile.

Neden diye sor.

Empati yap.

Çalışanın hakkını ver.



Silindi aşkımın

Alın yazısı

Boynumu bükmedi

Bıraktığın yük

Sakın gururlanma

Sevildin diye

Senin aşkın benim

Kalbimde büyük



Aşkın kanunu böyle

Her ayrılık ağlatır

Küçük insanlar bazen

Büyük izler bırakır



Büyük günahlarınla

Otur gönül tahtında

Benim haklarım saklı

Sana Allah katında

Hakkı YALÇIN



Yılın son günü orta yaşlı bir kelebek gördüm 'Filistin'e yaşlanmaya gidiyorum' dedi.



Evrim Rızvanoğlu

Siyaseti sevmiyorum ama milletin vekili olup her biçimde emek harcayanları gördüğüm zaman onlarını hakkını vermeyi borç biliyorum. Çünkü çocukları ve geleceği özne yapanlara saygım büyük.

Evrim Rızvanoğlu Deva Partisi Milletvekili.

Çocuklar için okullara su çeşmeleri kurulması ve ücretsiz dağıtılması konusunda çağrısı harika bir öneri.

Mutlaka karşılığını bulacak.

Çevre ve iklim değişikliği konusundaki düşünceleri geleceğin dünyasında yerimizi almamız adına duyarlı bir tepki. Derin girdapların oluştuğu bir dünyada eminim ki kullandığı cümleler de adresiyle buluşacak.

Labirentlerde kaybolmayan, dizlerini kanatan çocukluğunu kaybetmeyen duyarlı her milletvekilinin bu ülke adına şans olduğuna inanıyorum.

Çünkü durduğu yerde ölür zaman. O zamanı boşa harcamayan Evrim Rızvanoğlu'na tebrik kartımı gönderiyorum.