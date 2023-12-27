BİR insanın evladını kaybetmesinden daha büyük acı olamaz. Bu acıyı bir nebze olsun hafifleten gerçektir "şehitlik mertebesi." Bir babanın evlat acısını "teröristlere selam verenler cenazeme gelmesin" duygusuyla dışa vurmasının yadırganacak hiçbir yanı yoktur.

Ama bu ülkede bir duble viskiye fit olanlar, üç kuruşa it olanlar için gazetecilik mesleğinin üç paralık edilmesinin de hükmü yoktur.

Dillerdeki sözcükleri tutuşurken, onlarla el ele tutuşan insanlar da çoktur.

İnsanlık deniz seviyesinin ne kadar altındaysa çıkarcılık o kadar el üstündedir.

***

Sistem böylelerine gözü gibi baktı.

Nefretle ve düşmanlıkla beslenen gazeteciliğin göğsüne madalya taktı.

Şarap mahzenlerinden ülkeyi yönetmeye soyunan genel yayın yönetmenleri başlattı bu kansız modayı.

Onlar sadece bu mesleğin onurunu değil konuşma balonlarını bile sattı.

Şimdi villalarda oturuyorlar!

***

Bir şehit evine empati yapalım.

Ciğeri yanan anneyi düşünelim, evladını bir daha koklayamayacak olmasındaki derin hüznü. Yağmuru içmiş gibi sabah akşam ağladığını.

Babayı düşünelim, ne kadar dik dursa da gözyaşlarının kalbine damladığını.

Eşlerini kardeşlerini ve yakınlarını gözümüzün önüne getirelim.

Duydukları gurur onlardaki acıyla kardeştir de kendileri kaç kez ölmüştür kim hesaplar?

***

Bu topraklarda evlatlarını kaybeden analar babalar sadece çığlık atabiliyorsa bırakalım atsınlar. İsyanları bile analarının ak sütü gibi helaldir.

Oğullarını öldürenleri işaret ediyorlarsa duygularına selam çakalım.

Zaten yarından sonra günlerce konuşmazlar, acılarını içlerinde yaşarlar.

Ciğerin yanması böyle bir şey.

***

Şehit edilen delikanlılar nasıl büyütüldü, nasıl emek verildiğini kim hesaplar?

Onların kokuları hala evdedir.

O yüzden vicdansızların sağırlığına gömülen çaresiz analar ve babalar her zaman benim yazılarımın özneleridir.

Şehit babalarının ve annelerinin bizlerden alacağı varken onlara borcumuzu hiçbir zaman ödeyemeyiz.

Başınız sağ olsun demekle iş bitmiyor!

O evlatların canına göz dikenleri ve arkalarında duranları işaret etmek de boynumuzun borcudur.

MUTLULUK TAKVİMİ

Helalinden kazan.

Alışveriş keyfinden tasarruf et.

Pilli küçük lambalar kullan.

Empati yap.



En çok neyi özlüyorum

Biliyor musun

O çocuk ellerini

Bana baktığın zaman

Aklımı alan gözlerini



Bizim aşkımızın

Tarifi yoktu

Benzersiz sevmiştik

Birbirimizi

Nasıl kazandıysak

Öyle kaybettik

Şimdi kim arar

Kim bulur izimizi



Bildiğini okur zaman

Kader bize düşmanmış

Biz bile ayrıldıysak

Demek ki aşk yalanmış

Hakkı YALÇIN





"Hayat bir rüyadır, uyandığınızda sadece gerçekleri görürsünüz."



Yolcu

Herkes hayata bir şeyler söylemek

için yola çıkar da söyletmeyenlere inat

söylemek isteyenlere bakın.

Kolaya kaçmakla zora yakalanmak

arasındaki yolculukta yüreğini karşılıksız

sevgiye açabilen kaç insan vardır?

En azından çocuklar için yaşamayı

göze almak gerekir de alabilen birilerini

tanıdınız mı hiç?

Ne kadar gidilse de daha gidilecek çok

yol vardır ve yoldan çıkmadıkça yollar

kimseyi terk etmez.

Not: Kaç yaşında olursanız fark etmez.