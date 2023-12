terini doldurmuştur matarasına, yüreğinde cesaretin hası.Son fotoğrafında kahraman gülüşü, dönüşünü düşler garip anası.Tomurcuktur, 20 yaşlarında çocuktur daha. Allah'a emanet ettiğimiz canlarımızdan biri Allah'ı inkar eden teröristlerin kahpe tuzağına düşer.Bir asker ölür.Onurlu nöbetin son yolculuğunda.

***

"Benim doğduğum yerlerde kimse kimseyi bu kadar öldürmez" diye düşünür, son nefesini vermeden önce.Anasının suladığı sardunyalar gelir aklına, gül kurusu perdeler çocuk sesleri.Yaz günlerinde yemyeşil kırlar, elindeki plastik tüfeği hatırlar.Ölüm getirir rüzgar.PKK ve USA patentli hainlik yeni versiyonları sahneye koyar.Bir asker ölür.Kansızların karnı doyar!

***

Yediği kurşunlar garip anasının göğsünden çıkıp gelmiştir oğula.Onur öndedir ağıtlar arkada.Cenazeler can yakar. Selam çakar ana baba kardeş bütün ülke.Duruşlar tüfek gibi dimdik.Oysa nasıl da zordur bir canı uğurlarken ayakta durabilmek.Gerçekleri konuşması gerektiği yerde dilini yutar kahpelik!

***

Dağlarına bahar gelirdi memleketimin, şimdi kansızı gelir haini gelir. Şimdi ölüm gelir hoş gelsin safa gelsin!Yeterince cesurdur asker yettiğinden fazla ülkesine sevdalı.Hayat ve ölüm arasındaki düelloda kalleşlik yapar ölüm.Yaralı askeri sırtında taşıyan diğer yaralı asker ruhu ayaktadır hala.Yaşamın askerinin yollarına mayın döşerler de "bir kolum fazla" der, "bir bacağım fazla" helal eder ülkesine.Bir asker ölür.Veda eder hikayesine.

***

Sahte kimlik gösteren Amerikan malı politikacılarımız vardır, kılı kıpırdamaz.

Gazetelerin "aydın" denilen karanlık yazarları vardır, hiçbiri oralı olmaz.

Amerikan muhafızları namussuzluğun film müziğini dinler, asker analarının ağlayışları yerine.

İhanet köpürür, ihanet dalga dalga yayılır televizyon ekranlarından.

"Önüm arkam, sağım, solum ölüm" sayar kahraman bir delikanlı.

Amerika'nın yıllar önce projesini çizdiği ve hayalini kurduğu topraklarda ölümü besler dağlar.

Bir asker ölür. Vicdanların onursuzca sustuğu yerde bir millet ağlar.

MUTLULUK TAKVİMİ

Camlara bayrak as.

Çocuklara armağan al.

Huzurevine ziyaret yap.

Bebekleri kokla.

Her şartta adil ol.



Tek kişilik bir aşk var

Kırılmış aynalarda

Seni tanıyan nasıl

Sensiz kalabilir ki



Seven yürek gitse de

Gözü arkada kalır

Bir veda nasıl senden

Güzel olabilir ki



İhtimallerde yoksan

Bari aşkı hatırlat

Bu kalbi sevmek için

Taşıyoruz be hayat



Bizim neyimiz noksan

Ömrümüze ömür kat

Biz zaten ölmek için

Yaşıyoruz be hayat

Hakkı YALÇIN



Baktıkları aynalarda kendi yüzlerine tükürmesi gereken insanlar bile var!



O kadar çoklar ki!

Uzun süredir görüşemeyen magazin müptezeli iki kadın aralarında konuşuyordu. "Yeni araban harika işini mi değiştirdin." Büyük bir gururla "hayır" dedi diğer kadın "ikinci kocamı da değiştirdim!" Ardından da özneyi açıkladı, "aptal kocaları kullanıp atmakla otomobil yenilemek arasında harika bir gezintideyim." Karşı soru: "Peki böyle aptal kocaları nasıl da kolay buluyorsun?" Cevap: "Merak ediyorum sen nasıl bu kadar salak olabiliyorsun?" Dipnot: Parasından başka bir şeyi olmayan enayi erkekler oldukça böyle sohbetler de kaçınılmaz olacaktır.