YOKSULLAR zenginlerin merdivenidir. Çok yiyip yatanlar hiç yemeden yatanları düşünmezler.

Kışın acımasızlığına birçok insanın dayanma gücü azalır, soğuk açlıktan kötüdür, ikisi bir olursa felaket! Bu zamanlarda hayatın nefesi bile soğuktur, çocukluğumdan biliyorum.

***

Delikanlı ruhunu kaybettikten sonradır, merhametin ve haysiyetin bu topraklarda bu kadar ucuzlaması.

Bir denizci sigarasını mumla yaksa bir denizci ölür derler.

Eskiden biri haksızlığa suskun kalsa kahrından ölürdü geçti o devirler.

Kudretini yitirmiş gerçeklerin bir daha ayağa kalkması mümkün değil.

Çocukların sağlıklı büyümesi için parmak kaldıranlar kalmadı çünkü

***

Tüccarın namussuzu lüks ciplere biniyor. Tarihi geçmiş küflenmiş peyniri kaşara veya krem peynire dönüştürüyor.

Boyanmış iç yağdan kıyma yapıyor, zeytinleri kimyasal boyayla renklendiriyor.

Kendilerini lüks hayatla renklendirenler için insan sağlığının ne önemi var!

Fiyat etiketleriyle her gün oynanan bir ülkede "metrekareye kaç namuslu tüccar düşüyor?" konulu bir araştırma talep etsem kabul görür mü zannediyorsunuz?

***

Sahte bal üretimine antibiyotik ve pirinç şerbeti yükleyen, çocukların ağız tadına uygun mamulleri şıp diye üreten kanser yaverlerinin işleri tıkırında.

Dünyada arı sayısı yüzde elli azalırken bal üretiminin kat be kat artması arasındaki çelişkiyi kimse hesaplamıyor! Kanser sayısındaki patlamada onların parmağı var!

***

Bizim elimizden gelenler belli! Çünkü anlatmak istediklerimizle karşımızdaki insanların anlamak istedikleri farklı.

Hak yiyenlere hukuku inkar edenlere haykırıyoruz; "havayı içinize çekiyor, ekmeği yiyor, suyu içiyorsunuz. Peki, sizlere bu dünyayı bahşeden Allah korkusundan niye bu kadar kolay vazgeçiyorsunuz?" Ağalarda çıt yok!

Paranın sesi her şeyi bastırıyor.

***

Bilim öğretti bizlere. Bir insanın anne karnında gelişmesinden doğumuna ve akıl çağına ulaşmasına kadar en az 20 yıl gerekiyor. Onun yapısını anlayabilmek için 30 asır'a ihtiyaç var. Ruhuyla ilgili gerçeklerini öğrenebilmek için neredeyse sonsuzluğa uzanmak zorundayız. Oysa onu öldürmek için bir saniye yetiyor, bir kurşun bir bomba!

Hayatın insanlara bahşettiklerini insanların vahşeti yok ederken, çocukların hayatta kalması mümkün değil.

Yapay zekayı da arkalarına aldılar ya, onların parmakları dünyanın merkezidir artık. Bizim çocukluk resimlerimizi yakamadılar ama çocuklarımızı yakacaklarının resmidir.

MUTLULUK TAKVİMİ

Dişi çıkan bebeğe armağan al.

Camları süsle.

Hiçbir konuda fanatik olma.

Vicdanına tutsak ol.





Gülü solmuş bir akşam

Yollara vurdum acımı

Hiç ayrılmadım senden

Ayrılık aşkın devamı



Bizim yolumuz belli

Biz iki can iki yemin

Aşk seveni bağışlar

Hem sevdim

Hem çok özledim



Kanadıkça büyür

Ölümsüz aşklar

Bu kaderi senle

Birlikte yazdık

Bizi ayrılıkla

Korkutamazlar

Ölümden korksaydık

Aşık olmazdık

Hakkı YALÇIN



Talih kuşlarının kanatlarının 'yolunduğu' bir ülkede yılbaşı umutları da kalmadı.



Zorbalık kültürü!

Hakem Halil Umut Meler'in saldırıya

uğramasından sonra herkes bu çirkin

saldırıyı kınadı ama sistemin ağaları

hala yerinde ve bu film bitmez.

Hepimiz biliyoruz ki zarafetle ve

adaletle kurulan bağlar zayıfladıkça

kötülük güçlendi, kendi kurallarını icat

etti. Zorbalık futbol kültürünün parçası

haline dönüştü.

Zorbalığın gözbebeği olanlar yasalar

önünde bile korunuyor görüyoruz!

Hepsinin medyada trolleri var, sosyal

medyada paralı uşakları var. Dişlerinin

arasında kullanılmayı bekleyen kanlı

cümleleri var.

İşin en utanç verici yanı, hastanelerde

yumruk yiyen doktorların bu topraklarda

üç paralık haber değeri yok!