ve asalet kavramlarının adımları cesurdur o cesaretin öğretmenlerini bizler çocukluğumuzda ve gençliğimizde gördük.Nasıl bir sadakat ve şefkatti o yıllar?İdealist ve yürekli öğretmenlerimin gözlerinde nasıl aydınlıktı o bakışlar?

***

Yaz tatilinde elimizde tatil kitabımız olurdu sayfaların içinde kaybolurduk.Uçurtma şenliklerinde masmavi gökyüzüne uzanırdı hayallerimiz.Yerde cüzdan bulsak sahibi arardık!Yediğimiz ekmekle domates, bazen yaz helvası arardık ama en çok bizlere annelik yapan öğretmenlerimizi arardık.Ben ve arkadaşlarım Burgazada Yatılı İlkokulu öğretmenlerimizle hala görüşüyorsak ve her birini saygıyla anıyorsak, o günlerden kalan eğitimin eserleri olduğumuz içindir.Bizleri eğiten, dürüstlüğün ve haysiyetin iki kere ikiden daha değerli olduğunu öğreten ve kimselerin piyonu olmayan o aydınlık öğretmenlerimizi unutmak mümkün değil.

***

Bazı meslekler sahibine darağacıdır, eminim ki bu durum bile yürekli öğretmenlere gurur veriyordur.O öğretmenlerin sebzeleri meyveleri ucuza almak için semt pazarlarına neden akşamları gittiklerinden haberimiz var.Pazar sonlarındaki ezik domateslerin sofralarından neden eksik olmadığını söylemekten gocunmadıklarını biliyorum.

***

Yıllar önce yolun kenarında yere serdiği gazetelerin üzerinde el örgüsü kaşkol satan yaşlı bir kadın tanımıştım.Kaşkolleri ucuza satıyordu da "niye bu bir fiyat?" diye sormuştum, "kendim örüyorum" demişti "işçilik almıyorum." Kadın emekli bir öğretmendi, çocukluğumun merhametli öğretmenleri gibi.Çaresizliğiyle bile gurur duyan böyle öğretmenler, bu mesleğin erdeminden de insanlık onurundan da zerre kadar ödün vermemişlerdir.

***

Bilmem kaç kişilik sınıflarda çocuklarımıza annelik, babalık yapıyorsunuz da kaç kişilik yaşlanıyorsunuz öğretmenim?Kendinizden başka kime yaslanıyorsunuz?Oysa boynunuzu meslek aşkına uzatmaktan başka renkleriniz de olmalıydı.

***

Hayat bu mesleği seçtiğiniz için size dersinizi verirken bu bile sizlere gurur veriyordur eminim.

Sizlerin nefesi hala "eğitmek" kokarken, sizlere vermedikleri değeri ucuz insanlara veren bir sistem varken aldırmayın öğretmenim!

Sosyal medyada insanları milyonlarca dolar kazıklayan pespaye kadınlara, bankaları hortumlayan teknik direktörlere kurban olanlar sizi bugün de hatırlamaz.

Olsun! Böyle bir düzende öğretmen olmanın cennetlik bir hali vardır.

Bu gurur size ait öğretmenim.

Sadece size.

MUTLULUK TAKVİMİ

Öğretmenlerini ara.

İlkokul resimlerini karıştır.

Hapishaneye kitap gönder.



Hepinizin bu şehirde

Bir sevdası olmuştur

Hasrete gün sayıp da

Gururdan caydığınız



Akşamdan sabaha

Aşka volta attığınız

Sokaklarda yattığınız

Onlar da olmuştur ama



Bir meydan savaşına

Girer gibi en önde

Vurulup düştüğünüz

Olmamıştır muhakkak

Hakkı YALÇIN



Geleceğe isyan edenler için geçmişe iltica etme hakkı tanınmalıydı.



Orhan Veli

Rahmetli şair Orhan Veli soğuk ve yağmurlu havalarda kolunda pardösüyle dolaşırken arkadaşları kendisini uyarır;

"hastalanacaksın!" Orhan Veli'nin verdiği cevap; "şair olmak böyle bir tavır gerektirir!" Oysa durum farklıdır. Orhan Veli geçim zorluğu çektiği için dostlarından biri kendisine pardösü hediye etmiştir ama bedenine küçük geldiği için o pardösüyü elinde taşırken yoksulluğunu gizlemek istemiştir.

Asalet böyle bir şey. Şimdiki görgüsüzlerin asla anlayamayacağı bir şey!