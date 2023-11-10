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HAKKI YALÇIN

HAKKI YALÇIN

hakki.yalcin@takvim.com.tr
10 Kasım 2023, Cuma

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Ata’ya mektuplar

SAATLER 9'u 5 geçerken bir saygı duruşunda, elleri bacaklarına yapışmış küçük bir heykelim ben.
Gözlerimin ufkunda sen, kalbimde sen. Bıraktığın Cumhuriyet'in bekçisiyim.
(Mehmet. 17 yaşında)

***

Sevgili Atam. Bu sabah annemle sana kalp şeklinde kurabiye yaptık, sonra gülen resminde saçlarını okşadık. Sen bizim canımızsın.
(Ceren. 8 yaşında)

***

Beni duyduğunu ve gördüğünü biliyorum Atam. Her sabah sütümü içiyor ödevimi yapıyorum. Küçüklerimi seviyor büyüklerimi sayıyorum ve yolunda yürüyorum.
(Gönül. 7 yaşında)

***

Çocukluğumdan kalan en soylu düşüncesin. Özlemeden yapamadığım sevdam, hayatımı onurlandıran rehberimsin.
(Deniz. 24 yaşında)

***

Evimizin duvarında resmin kocaman.
Bilgisayarımda ve gönlümde de hep 'on line'sın Atam.
(Mustafa. 14 yaşında)

***

Karanlık gecelerde penceremize vuruyorsun usulca. Sana bakınca güneşi içimde hissediyorum. Ne kadar aydınlık ve ne kadar güzel duruyorsun Atam.
(Yılmaz. 16 yaşında)

***

Sevgili Atam. Sen benim istikbal madalyamsın. Büyük dedemin İstiklal Madalyasının kardeşi.
(Kaan. 18 yaşında)

***

Gerçek sadece seninle benim aramda.
Kalbime koyduğum o sihirli kutuda saklıyorum her sözünü. Bana geleceğin kapısını açan altın anahtarım, güneş babamsın.
(Ece. 12 yaşında)

***

Her türlü şartta ülkemi savunmam için sebep oldun bana. Anamın ilk sütü gibi hasret oldun bana. Gözlerindeki ışığı gördüm ya Atam! O gün bugündür müebbet oldum sana.
(Mustafa. 19 yaşında)

***

Sen benim çocukluğumun alfabesi, gençliğimin ilham perisi, sen benim ömür boyu aydınlığımsın. Hem kendi dünyamızın derinliklerinde hem çocuklarımızın yüreklerindesin. Rahat uyu cennet yüzlü Atam.
(Beril. 42 yaşında)

***

Mum ışığında yazdığım mektubu zeytin dallı bir güvercinle yolladım.
Eline geçeceğini biliyorum. Dünya bir çocuğun kalbinde yaşarmış, ilkelerine sahip çıkmanın gururuyla yaşadıkça seni yaşatacağım Atam.
(Ayşegül. 9 yaşında)

MUTLULUK TAKVİMİ
İlk izlenime değer ver.
Çocuklara kumbara al.
Bulmaca çöz.
Hissettirmeden iyilik yap.

Kaçıncı saati
Bu yalnızlığın
Bende ayrılığın
Yorgun hali var
Nasıl yenik düştük
Bilemiyorum
Yüreğimin sana
Dargın hali var

Yağmur beni izliyor
Sokaklar ıslanıyor
Hala bütün şarkılar
Senin için çalıyor

Görmediğim şehirde
Sana dokunmalıydım
Bu hasret akşamında
Yanında olmalıydım
Hakkı YALÇIN

Şöhret travması kültürü yok eder, kaliteye ve bilgiye yönelmenin önünü keser.

Şifreyi kırın!
Bir iş insanı yatarken giydiğini sahnede giyen silikonlu şarkıcıyla katıldığı bir davette sohbete koyuldu.
Muhabbet koyulaştıktan sonra iş insanı pespaye şarkıcıya alaycı bir gülüşle sordu.
"Benimle 1 milyon dolara yatar mısın?" Şarkıcı gülümsedi, "neden olmasın?" İş insanı bu kez meseleyi hafifletti.
"Peki benimle 100 dolara yatar mısın?" Pespaye şarkıcının bir anda yüzü düştü.
"Siz beni ne sanıyorsunuz?" İş insanı gülümsedi. "Sizin ne mal olduğunuzu öğrendim hanımefendi, sanırım işimiz pazarlığa kaldı."

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