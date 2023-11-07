izleyicilerle dolu olduğu yıllarda yer göstericilik bir meslekti.Yer göstericiler bütün filmleri ezbere bilirdi de sanat programı yapsalar ekranlardaki etiketli cahillerin ipliklerini pazara çıkarırlardı.Şimdi savaşlara yer gösterenler moda.Kundağa sarılması gereken bebeklerin kefene sarıldığı bir dünya yaratıldı.Eller de zalim diller de.Yapay zeka yeni silah türlerini işaret ederken, teknoloji de böyle yer gösteriyor Filistinli çocuklara."Ölümlerden ölüm beğenin!"

***

"Ne kadar kansız olduğumun farkındayım ama bu beni kötü biri yapmıyor çünkü ticaret yapıyorum" diyen silah tüccarları dünyasındayız.Kişi başına düşen yıllık gelirleri yükselirken insanlıkta alçalan ülkelerden yayılan kan kokusunun sırrı budur.Çocukların katledilmesine suskun kalmalarına hayret ettiğimiz liderlerin insanlığa gayret etmediklerinin sırrı da budur.Onlar da birbirlerine yer gösteriyor."Buyurun şeytanın kucağına!"

***

İnsanlığı reddeden bir Amerikan filminde, kansızların gözleri bir avuç Filistinli insanın sahip olduğu topraklar ve yeraltı zenginlikleri.Hastaneler ve ambulanslar en şerefsiz savaşta bile korunma altındadır ama Netanyahu ve Biden için şerefin lüzumu yok.Filistinli insanlara zorla gidecekleri adres belirleyip, oraları bile bombalıyorlar.Ama kendilerini ölümsüz zannedenler, silahlarına ve dolarlarına güvenmesin, bu dünya onlara da günlerini gösterecektir."Cehennemin dibine!"

***

Filistinli bebeler Gazze'de katledilirken bile Cadılar Bayramı'nı kutlamayı özellik zanneden ünlüler sanatın hangi yanını temsil eder?Louis Vuitton çantalar için kuyruğa girmenin tarafını mı, kolay kazanca kuyruk sallamanın tarafını mı?Onlara hak ettikleri yeri kim gösterecek?Konserlerinde ayılıp bayılanlar mı, televizyon dizilerine kurban olanlar mı?

***

Bu dünyada acımasız tarihlere tanıklık eden nice olaylar yaşanıyor. Bundan 6 yıl önce çocuklarına siyanür içiren bir annenin dramını okumuştum.Uç uç böceklerine bile terlik ısmarlayan annelerin çocuklarına siyanür içirmesi nasıl bir cinnet halini içeriyordu acaba?O kadını kim bu hale getirmişti, hangi çaresizlik tohumu?Şimdi Gazze'de bebelerini kaybeden anneleri düşündüğüm zaman, onların çaresizliklerine hiçbir ilacın yeterli olması mümkün değil.Onlar melekler yer gösteriyor; "cennet."

***

Gençliğimizin sinemalarındaki yer göstericiler artık yok. Olsaydı, filmi yarıda kesip Amerika ve İsrail için perdeye yazdığımız yazıya ışık tutarlardı. "Sizin bu dünyada yatacak yeriniz bile yok!"

MUTLULUK TAKVİMİ

Kendine şans tanı.

Zengin diye kötü insanlara özenme.

Gaz lambası kullan.

Komik çocuk videoları izle.



Sana yasaklıyım

Kalbimin emri

Korktum yüreğimden

Yüzleşemedim

Bir yanım yaralı

Bir yanım küskün

Hala gururumla

Ödeşemedim



Bir ay gibi durur hala

Gözlerinin gizi

Kendime kaçtım korkudan

Ben ayırdım bizi



Yüreğimde sızım sızım

Yara gibi kanar hala

Bana bıraktığın aşk

Deliler gibi yanar hala

Hakkı YALÇIN

Organik insanlardan hormonlu delikanlılığa geçiş yapıldıktan sonra olanlar oldu!



Zorbalar!

Şarkıcı Emirkan'a karısının yanında saldırıp, kaburga kemiğini kıranlar serbest bırakıldı. Bu ülkede zorbalığın arkası sağlam önü açık.

Bir erkeğe karısının yanında saldırmayı büyüklük sayanlar için, bir insanın canına verdikleri zarar da o büyüklüğe dahil.

"Eskilerden kim kaldı?" diye bir sözümüz vardı, güzelliği ve naifliği hatırlatmak için kullanılırdı. O insanlar kalmadı, onların yerini Sadri Alışık filmlerini izlemeyen, kibarlık nedir bilmeyen zorbalar aldı.