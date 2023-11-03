Başrolde Netanyahu ve Biden kana doymayan iki celladı oynuyorlar.
Belirlenmiş ritimle sivillerin üzerine bombaları atıyor, arada bir fırıldak kahkahalar atıyorlar.
Tasmalarına itaat eden dünya liderleri biletlerini almış ön koltuklardan bu acımasız sahneleri izliyor ve keyif alıyorlar.
Çocukların korunma altına alınmadığı bir dünyada, "İsrail'in korunma altına alınması insanlık ölümüdür" diye haykıranlar duyulmuyor.
Açgözlü domuzları doyurmak zordur ya, belli ki her Filistinli insanın ölüsüne karşılık ganimet alıyorlar.
***Birleşmiş Milletlerin yalandan ateşkes tasarısına bile karşı çıkan zalim ülkeler var.
Vicdanlar ret ne insanlık ne merhamet.
Filistinli bir annenin sezaryenle doğum yapma hakkı bile elinden alınmış.
İnsanlığını kaybetmiş bir dünyaya doğuyor Filistinli bebekler. Üç gün sonra sağ kalacakları bile meçhul.
***
Alman Başbakanı adını da kaybetmiş insanlığını da vahşet sahnelerini izlerken "bu çocuklar ne güzel ölüyor yahu" diyor.
Netanyahu'nun görüntüleri geçiyor kameraların önünden. Yanındaki Biden'a bakıyorum. Yılan derisinden birbirine dikilmiş bir ceketin içinde iki kişi aynı adımları atıyorlar. Faşistlerin var oluşunun besinidir kan.
***Oysa bazen gökyüzüne geri çekilmektir hayat. Boyama kitapları bile kan içindeki çocuklara "sizler bu savaşın kahramanlarısınız, sonunda mutlaka kazanacaksınız" diyorum.
Savaşın bile şerefini yok edenlerin cümlesinden öznesinden fiilinden iğreniyorum.
***Filistinli çocukları neden öldürürler?
O çocukların gözleriyle yakaladıklarını yarın yürekleriyle da yakalayacaklarından emin oldukları için mi?
Yoksa meşru müdafaayı çocuk öldürmek zanneden şeytanlar Ortadoğu'ya egemen olmak istedikleri için mi?
***
Filistinli çocukları neden öldürürler?
Bombalarla havaya uçurdukları can yeleklerinin, gökyüzünde ilahi duygularla bezenmesine tahammül edemedikleri için mi?
Bütün dünyanın katliamlara kayıtsız kalma onursuzluğu belgelendiği için mi?
Yoksa o sefalete ve uçak gemilerine rağmen varoluş mucizesi verenleri ölümlerle yok edeceklerini zannettikleri için mi?
Cevap: Hitler modeli uygulanırken "Hitler bıyığına" gerek duyulmadığını bütün dünyaya göstermek için!
MUTLULUK TAKVİMİ
Hiçbir haksızlığa 'bana ne' deme.
Bir çocuğun hayatında bugün melek ol.
Bedeli her neyse
Ödedim elbet
Bir lokma öfkeye
Bin yudum hasret
Alın yazımdan
Bir roman çıkar
Aşkını harcayan
Kullara ibret
Bilemem kaç kulaç
Hayatın suyu
Yüreğim sürgünde
Geceler boyu
Şimdi gözlerimde
Bu dipsiz kuyu
Severek harcanan
Yıllara ibret
Hakkı YALÇIN
Bizim 30 yıllık köşemiz de "bir delinin hatıra defteri" sayılsın!
Kirli sular!
Nerden kazandıkları belli olmayan milyon dolarlarla kendini özel hisseden kompleksli adamlar, kendilerine sırnaşan kadınların maddi hislerini de hesaba katmak zorunda.
O hesabın içinde "aptal yerine konmak" birinci perde, yalan aşk sahneleri ikinci perde, ödenecek tazminatlar üçüncü perde.
Final sahnesinde gerçekler var.
Parayla elde edilen erkeklik yerde!
O yüzden insanların parasını çalarak zengin olanlar önce aynaya baksınlar, aynalara bakacak yüzleri yoksa kirli sulara baksınlar.