bir savaş filmi sanki.Başrolde Netanyahu ve Biden kana doymayan iki celladı oynuyorlar.Belirlenmiş ritimle sivillerin üzerine bombaları atıyor, arada bir fırıldak kahkahalar atıyorlar.Tasmalarına itaat eden dünya liderleri biletlerini almış ön koltuklardan bu acımasız sahneleri izliyor ve keyif alıyorlar.Çocukların korunma altına alınmadığı bir dünyada, "İsrail'in korunma altına alınması insanlık ölümüdür" diye haykıranlar duyulmuyor.Açgözlü domuzları doyurmak zordur ya, belli ki her Filistinli insanın ölüsüne karşılık ganimet alıyorlar.

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Birleşmiş Milletlerin yalandan ateşkes tasarısına bile karşı çıkan zalim ülkeler var.Vicdanlar ret ne insanlık ne merhamet.Filistinli bir annenin sezaryenle doğum yapma hakkı bile elinden alınmış.İnsanlığını kaybetmiş bir dünyaya doğuyor Filistinli bebekler. Üç gün sonra sağ kalacakları bile meçhul.

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Bütün dünyaya gözlerinden çıkan ateşle haykırıyor bir çocuk. "Canımızdan daha değerli bir şeyi kaybediyoruz, vatanımız gidiyor!" Netanyahu'nun ağzının içine düşen İngiltere Başbakanı, hala o pis çukurun içinde. Şeytan arabalarının balans ayarını yapıyor İngiliz anahtarıyla!Alman Başbakanı adını da kaybetmiş insanlığını da vahşet sahnelerini izlerken "bu çocuklar ne güzel ölüyor yahu" diyor.Netanyahu'nun görüntüleri geçiyor kameraların önünden. Yanındaki Biden'a bakıyorum. Yılan derisinden birbirine dikilmiş bir ceketin içinde iki kişi aynı adımları atıyorlar. Faşistlerin var oluşunun besinidir kan.

***

Oysa bazen gökyüzüne geri çekilmektir hayat. Boyama kitapları bile kan içindeki çocuklara "sizler bu savaşın kahramanlarısınız, sonunda mutlaka kazanacaksınız" diyorum.Savaşın bile şerefini yok edenlerin cümlesinden öznesinden fiilinden iğreniyorum.

***

Filistinli çocukları neden öldürürler?O çocukların gözleriyle yakaladıklarını yarın yürekleriyle da yakalayacaklarından emin oldukları için mi?Yoksa meşru müdafaayı çocuk öldürmek zanneden şeytanlar Ortadoğu'ya egemen olmak istedikleri için mi?

***

Filistinli çocukları neden öldürürler?

Bombalarla havaya uçurdukları can yeleklerinin, gökyüzünde ilahi duygularla bezenmesine tahammül edemedikleri için mi?

Bütün dünyanın katliamlara kayıtsız kalma onursuzluğu belgelendiği için mi?

Yoksa o sefalete ve uçak gemilerine rağmen varoluş mucizesi verenleri ölümlerle yok edeceklerini zannettikleri için mi?

Cevap: Hitler modeli uygulanırken "Hitler bıyığına" gerek duyulmadığını bütün dünyaya göstermek için!

MUTLULUK TAKVİMİ

Hiçbir haksızlığa 'bana ne' deme.

Bir çocuğun hayatında bugün melek ol.



Bedeli her neyse

Ödedim elbet

Bir lokma öfkeye

Bin yudum hasret

Alın yazımdan

Bir roman çıkar

Aşkını harcayan

Kullara ibret



Bilemem kaç kulaç

Hayatın suyu

Yüreğim sürgünde

Geceler boyu

Şimdi gözlerimde

Bu dipsiz kuyu

Severek harcanan

Yıllara ibret

Hakkı YALÇIN



Bizim 30 yıllık köşemiz de "bir delinin hatıra defteri" sayılsın!



Kirli sular!

Nerden kazandıkları belli olmayan milyon dolarlarla kendini özel hisseden kompleksli adamlar, kendilerine sırnaşan kadınların maddi hislerini de hesaba katmak zorunda.

O hesabın içinde "aptal yerine konmak" birinci perde, yalan aşk sahneleri ikinci perde, ödenecek tazminatlar üçüncü perde.

Final sahnesinde gerçekler var.

Parayla elde edilen erkeklik yerde!

O yüzden insanların parasını çalarak zengin olanlar önce aynaya baksınlar, aynalara bakacak yüzleri yoksa kirli sulara baksınlar.