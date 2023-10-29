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HAKKI YALÇIN

HAKKI YALÇIN

hakki.yalcin@takvim.com.tr
29 Ekim 2023, Pazar

100 yıllık nöbet Cumhuriyet

İLKOKULDA tanıdığımda çocukların başını okşayan anne eliydi Cumhuriyet. Elimizden tutarken güven verirdi. İliklerimize çektik ilkelerini, kollarında uyuduk yollarında yürüdük.
Aydın öğretmenlerimiz küçüklerimizi sevmeyi öğretti bizlere, büyüklerimizi saymayı, kimsenin malına göz koymamayı ve her fikre saygı duymayı.
Mustafa Kemal göğsümüzde rozettir.
O zamanlar öğrendik, "Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır.
O satıh bütün vatandır" gerçeğine sahip çıkmayı.
"Dağ başını duman almış yürüyelim arkadaşlar" dediğimiz yıllardı o yıllar!

***

Paranın değil, ilkelerin değerli olduğu bir dünyanın eseridir Cumhuriyet. O dünyaya ayak uydurmak ve her türlü şartta toprak bütünlüğümüzü korumak için sebeptir.
Çocuklarımıza geleceğin kapısını açan altın anahtar, gökyüzünün mavi kucağında karanlıkları aydınlatan güneş.
Dil, din, ırk ayrımı bilmez Cumhuriyet, bir anadan doğmuş gibi davranır insanlara, bütün çocukları kardeş.

***

Kurtuluş Savaşı'nın tarihini her okuduğumuzda Cumhuriyet'in nasıl olağanüstü şartlarda kurulduğunu gördük.
Hiçbir ülkenin tarihi böyle görkemli bir mücadele görmemiştir eminim.
Bir ülkenin bağımsızlığına mühür basan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına her zaman rahmet okuduk.
Cumhuriyet, kadınlara dünyanın hiçbir kadınında olmayan hakları verdi.
Toprak ve adalet kokusunu, çocuklarımıza istikbal madalyasını verdi.
100 yıldır nöbet tutuyor, bizler de o bağımsızlığın saflarını tutuyoruz.

***

İlkokul yıllarımda tanıştığım Cumhuriyet'in 100'üncü Yıl kutlamasına şahitlik edeceğimi hiç düşünmemiştim.
Babası 35 yaşında ölen bir çocuk olarak, bu kadar yaşayacağımı hayal etmemiştim belki. O yüzden kendimi şanslı sayıyorum.
Hala küçüklerimi seviyor büyüklerimi sayıyorum. Cumhuriyet'in toplum bütünlüğümüzün derinliklerinde, çocuklarımızın yüreklerinde olduğuna inanıyorum.
Cumhuriyet bugün 100 yaşında, biliyorum ki dünya durana kadar yaşayacak.
O yüzden 29 Ekim'in bu en özel tarihinde avazım çıktığı kadar haykırıyorum.
"Sen benim çocukluk yeminimsin.
Seni seviyorum Cumhuriyet."

MUTLULUK TAKVİMİ
Pencerene bayrak as.
İlkokul fotoğraflarında gezinti yap.
Trafikte korna çalma.
Cumhuriyet'in değerini bil.

Biz düşen yıldızları
Gökyüzüne yamardık
Sevdalar kara tren
Bakıp bakıp ağlardık

Kuşlu zarflar içinde
Tebrik kartları yolda
Kahvenin telvesinde
Kısmet taşardı falda

Bir ıhlamur kokusu
Nerde o eski yazlar
Kulaklara küpeydi
İki kardeş kirazlar

Aşklar gelin çiçeği
O tatlı dilli zaman
Kağıt mendil bilmezdi
Yakası güllü zaman
Hakkı YALÇIN

Dürüstlük ve haysiyet nasıl oldu da insan tabiatına aykırı hale geldi.

Dev aynası!
Ne kadar tozlansa da gerçeği gösterir aynalar. Bazen baktığınız aynada yabancı görürsünüz yüzünüzü. Aynayı değiştirmeyi düşünmeyin maskenizi değiştirin.
Aynaları istediğiniz zaman kırabilirsiniz ama her parçası peşinizi bırakmaz.
Ayrıca aynaları kırmaya gerek yok, gözlerdeki dev aynalar kırılsa yeter!
"Herkes başkalarının hayatını şekillendirmek yerine aynaya baksa güzel bir dünya görmek mümkün olurdu" cümlesinde hayalci bir duruşu işaret ettiğim varsayılırsa.
Nostaljinin cep aynalarını teknolojinin dev aynalarının yerine koyarım.

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