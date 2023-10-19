BU savaşta yaratılan İsrail'in mağdur rolü, Gazze'de hastaneyi bombalamasından sonra son bulmuştur.
Yüzlerce ölü; geçen hafta eşi benzeri görülmemiş saldırılar düzenleyeceğini açıklayan Netanyahu ve böyle saldırıların arkasında duracağı göstermek için uçak gemisini savaş mahalline getiren Amerika'nın eseridir.
İsrail 2 yıl önce uluslararası televizyon kanallarının bulunduğu binayı da büyük bir gururla bombalamıştı da arkasındaki "patron" o zaman da gıkını çıkarmamıştı.
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Oysa bundan 10 yıl kadar önce Oscar ödüllü sinema sanatçısı Robert de Niro, İsrail'in Gazze'yi bombalamasının ardından çok net bir yorumda bulunmuştu.
"Kuduz köpek ısırırsa sahibini suçlarsınız. O yüzden bütün suç Amerika'nın." Kuduz köpek dediği İsrail'di!
Sahibi de Amerika!
Amerika ve İsrail'in "kan kardeşliğine!" yönelik en okkalı tepkiydi bu.
Özne haksızlık ve insanlık olduğunda ayağa kalkanlara sanatçı deniyor zaten, ihtiras ve şehvetle kendi toplumlarını sağanlara değil.
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İsrail ve Amerikan başkanları birbirlerinde her şeyi bulabilse de bizim onlarda bulamayacağımız tek şey insanlıktır.
Hiçbir Amerikan başkanının çocukları katletmenin utancını gizlemediğini gördük ve göreceğiz.
İsrail'in eriyen bomba stokları adam zannettiğimiz Obama zamanında yenilenirken, "İsrail için ölürüm" diyen bir liderin İsrail'in öldürdüğü insanlar için kadeh kaldırdığını düşünmek bir yanılgı değildir.
Demokrasi masallarıyla ülkeleri yerle bir edip, İsrail denince tuvalet kağıdı olmuş bir ülkenin siyasetçilerine zerre kadar saygımız yoktur.
Filistin'de beklenen ölü sayısı netleşmeden, hiçbir Amerikan başkanının savaşın kötülüğünden ve masum ölülerden söz etmesini beklemeyin.
İnsanlığı küçük düşüren büyük örgütlerin ne mal olduklarını biliyorken, Birleşmiş Milletlerin kimlerin uşağı olduğunu da zaten biliyoruz.
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İsrail, Türkiye'deki vatandaşlarını ülkemizi terk etmeye çağırıyor.
Bizim o insanlara hiçbir zararımızın dokunmayacağını bildiği halde, Türkiye'yi işine içine çekmeye çalışıyor.
Ya da kendi vatandaşını bütün dünyaya hedef gösterecek kadar alçalıyor.
Bizim İsrail insanıyla hiçbir sorunumuz olamaz. Dostlarımız var, iş arkadaşlarımız, hatta aile olanlarımız.
Unutmayalım ki onların kılına bile zarar gelirse düşmana benzemiş oluruz.
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İsrail generallerinin vicdansızlığına, İsrail siyasetçilerinin kansızlığına mahsuben benim sloganım bellidir.
"İsrail bu dünyanın şeytanıdır!" Boynuzları da Amerikan başkanları tarafından her yıl yenilenmektedir!
MUTLULUK TAKVİMİ
Kan bağışında bulun.
Bebekleri kokla.
Her türlü şartta barışı savun.
Kek yap.
Bu dünyanın adaleti
Yok arkadaş yok arkadaş
Dosttan gördük ihaneti
Ahde vefa yok arkadaş
Saat gibi kurulduk da
İyi günde sorulduk da
Sırtımızdan vurulduk da
Ah demedik ah arkadaş
Kazdılar da kuyumuzu
Sular geçti boyumuzu
Ömrümüzü kuzu kuzu
Biz yedirdik biz arkadaş
Hakkı YALÇIN
Duyguların arkeolojisinde siyah beyaz yılları hiçbir şeye değişmem.
Öneriler!
Enstrüman çalmayı beceremiyorsan da
kimsenin arkasından teneke çalma.
Hayvanları sevmiyor olsan da kötü
adamları aşağılamak için "hayvan herif"
deyip onları ödüllendirme.
Çizgiyi aşıyorsan senin alanına
girenlere de sesini çıkarma.
Suya sabuna dokunmuyorsan
kimsenin eline diline laf etme!
Yalanlarla gözlerinin boyanmasından
hoşnutsan evinin duvarını boya!
Pişpirikten başka şey bilmiyorsan
satranç oynayanlara saygısızlık etme.