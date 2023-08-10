olanda para hesabı, olmayan ne manavı tanıyor ne kasabı.Aşkın adaleti yok da dünyanın var mı?

***

Sürekli artan kiralar, etiketleriyle oynanan fiyatlar ve bu kadar kötülüğe rağmen hayata darılmanın sırası değil.

Her sabah yüzümü umutla yıkarken aynada görmek istediğim tek levha; "yaşamak güzeldir."

***

Hayat çocukların masalıdır ama yoksul annelerin babaların çocuklarına anlattıkları masallarda pasta yoktur, ekmekçi kadın vardır ekmeğini taştan çıkaran adam vardır.Ölüm kapının önünde çocukları beklerken, sokaklarda uyuşturucu vardır, silah vardır ama onları koruması gerekenlerden bir haber yoktur!

***

"Çabucak zengin olacağım" diye paraya köle olanların ihtiyacıdır kuklalar!Bazılarının parasından başka hiçbir şeyi yoktur, o paraya gösterilen sahte saygıdan memnun olur. Bazıları da paranın kokusunu alınca hamamböceği olur!Onurlu insanlar için hayat; "bütün gün kara kara düşün dur!"

***

Kişisel fikrim; "paranın şehvetine kapılmayıp insanlığa açlık duyanlar kendileriyle gurur duysun!Para için ruhunu bile satarken çocukların hayat bağlarına üzüm vermeyenlerin gözüne dizine dursun!

***

Karanlık gölgelerin peşinden sürüklenen insanlar gittikçe çoğalır olmuştur.

"Kardeşliği ve huzuru özlüyorum" sözcüklerine kapılar kapalıdır artık.

Ortada berbat bir hesap dökümü vardır ya, öyle bir şeydir yolda kalmak.

***

Bir arkadaşım bundan birkaç yıl önce "sen bu meslekte niye ilerleyemedin?" diye sormuştu da verdiğim cevap dün gibi aklımda.

"Çocukluğuma bakmaktan önümü göremedim!" Ama parantezimi yanımda getirmiştim. (Kaybetmem gereken hiçbir şeyi kazanmadım ama kazanmam gereken çok şeyi kaybettim.) Not: Asla pişman değilim.

***

Bizler ütopyasını yolda düşürmüş eski zaman insanlarıyız. Kiracı olduğumuzu unutmadığımız hayatla tencereyle kapak gibiyiz! Suyumuz ısınıyor olsa ne yazar!

Ömrümde böyle bir "yaz mevsimi" görmediysem gelecek nesillerin göreceklerini hayal ediyorum da "içim yanıyor!"

***

Neyse, bir daha ne zaman aşka düşer bu ülke, bir daha ne zaman asaleti ve zarafeti bulur? Her şeyden önemlisi bulmayı ister mi?

En çok onu merak ediyorum!

MUTLULUK TAKVİMİ

Mutfakta ekonomik hünerini göster.

Trafikte sakin ol.

Suyu dikkatli kullan.

İhtiyaç sahibini bul.



Her gece şarkılar

Hicaz seferde

Müzeyyen Senar'ın

İçli sesinden



Bir resmin duruyor

Hep aynı yerde

Gözyaşın damlıyor

Çerçevesinden



Ne olur bir akşam

Çıkıp da gelsen

Yorgun argın bana

Bak döndüm desen

Şu dilim tutulsun

Nerdeydin dersem

Seni beklemeye

Yeminliyim ben

Hakkı YALÇIN



Yalan; bir yılan gibi koynumuza sokulur sonra da hepimizi zehirler!



Tilki!

Ünlülerin yaz düğünleri magazin

aleminde yeri göğü inletir. Onlar

kendilerine uygun şarkıları da düğün

şarkısı olarak cümle aleme dinletir.

Ama yatak odasındaki orkestra

susunca gerçekler konuşmaya başlar.

Erkekler enayi damgalı kapı

tokmağını çevirir, kadınlar da sükseli

hayatın kapısını açar. Bu kadınların

pahalı giysilerine bakılır, kullandıkları

çantaların kaç bin dolarlık olduğuna.

Beyinlerine bakılmaz çünkü çantalarının

içinde ne varsa beyinlerinde de o vardır.

"Tilki kürkünden anahtarlık!"



