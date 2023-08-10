Aşkın adaleti yok da dünyanın var mı?
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Sürekli artan kiralar, etiketleriyle oynanan fiyatlar ve bu kadar kötülüğe rağmen hayata darılmanın sırası değil.
Her sabah yüzümü umutla yıkarken aynada görmek istediğim tek levha; "yaşamak güzeldir."
***Hayat çocukların masalıdır ama yoksul annelerin babaların çocuklarına anlattıkları masallarda pasta yoktur, ekmekçi kadın vardır ekmeğini taştan çıkaran adam vardır.
Ölüm kapının önünde çocukları beklerken, sokaklarda uyuşturucu vardır, silah vardır ama onları koruması gerekenlerden bir haber yoktur!
***"Çabucak zengin olacağım" diye paraya köle olanların ihtiyacıdır kuklalar!
Bazılarının parasından başka hiçbir şeyi yoktur, o paraya gösterilen sahte saygıdan memnun olur. Bazıları da paranın kokusunu alınca hamamböceği olur!
Onurlu insanlar için hayat; "bütün gün kara kara düşün dur!"
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Para için ruhunu bile satarken çocukların hayat bağlarına üzüm vermeyenlerin gözüne dizine dursun!
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Karanlık gölgelerin peşinden sürüklenen insanlar gittikçe çoğalır olmuştur.
"Kardeşliği ve huzuru özlüyorum" sözcüklerine kapılar kapalıdır artık.
Ortada berbat bir hesap dökümü vardır ya, öyle bir şeydir yolda kalmak.
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Bir arkadaşım bundan birkaç yıl önce "sen bu meslekte niye ilerleyemedin?" diye sormuştu da verdiğim cevap dün gibi aklımda.
"Çocukluğuma bakmaktan önümü göremedim!" Ama parantezimi yanımda getirmiştim. (Kaybetmem gereken hiçbir şeyi kazanmadım ama kazanmam gereken çok şeyi kaybettim.) Not: Asla pişman değilim.
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Bizler ütopyasını yolda düşürmüş eski zaman insanlarıyız. Kiracı olduğumuzu unutmadığımız hayatla tencereyle kapak gibiyiz! Suyumuz ısınıyor olsa ne yazar!
Ömrümde böyle bir "yaz mevsimi" görmediysem gelecek nesillerin göreceklerini hayal ediyorum da "içim yanıyor!"
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Neyse, bir daha ne zaman aşka düşer bu ülke, bir daha ne zaman asaleti ve zarafeti bulur? Her şeyden önemlisi bulmayı ister mi?
En çok onu merak ediyorum!
MUTLULUK TAKVİMİ
Mutfakta ekonomik hünerini göster.
Trafikte sakin ol.
Suyu dikkatli kullan.
İhtiyaç sahibini bul.
Her gece şarkılar
Hicaz seferde
Müzeyyen Senar'ın
İçli sesinden
Bir resmin duruyor
Hep aynı yerde
Gözyaşın damlıyor
Çerçevesinden
Ne olur bir akşam
Çıkıp da gelsen
Yorgun argın bana
Bak döndüm desen
Şu dilim tutulsun
Nerdeydin dersem
Seni beklemeye
Yeminliyim ben
Hakkı YALÇIN
Yalan; bir yılan gibi koynumuza sokulur sonra da hepimizi zehirler!
Tilki!
Ünlülerin yaz düğünleri magazin
aleminde yeri göğü inletir. Onlar
kendilerine uygun şarkıları da düğün
şarkısı olarak cümle aleme dinletir.
Ama yatak odasındaki orkestra
susunca gerçekler konuşmaya başlar.
Erkekler enayi damgalı kapı
tokmağını çevirir, kadınlar da sükseli
hayatın kapısını açar. Bu kadınların
pahalı giysilerine bakılır, kullandıkları
çantaların kaç bin dolarlık olduğuna.
Beyinlerine bakılmaz çünkü çantalarının
içinde ne varsa beyinlerinde de o vardır.
"Tilki kürkünden anahtarlık!"